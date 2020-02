Presidente ecuatoriano urge por leyes para mejorar seguridad y permitir deportaciones

"El país necesita que concluyan, en este 2020, el tratamiento del Código de Seguridad del Estado (…) con él mejoraremos la defensa, la seguridad ciudadana y la inteligencia (…) para poder combatir de manera decidida la delincuencia, pero sumen a ello las reformas a la Ley de Movilidad porque nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos", dijo Moreno.

El pedido de Moreno se hizo durante la firma de un convenio de seguridad con 53 municipios del país para implementar tecnología, infraestructura y políticas específicas para mejorar la seguridad pública.

Moreno criticó que los asambleístas no hayan tramitado las reformas al Código de Seguridad del Estado y a la Ley de Movilidad (para migración interna y externa).

El exhorto presidencial se produjo a tres días del asesinato a tiros de una mujer de 68 años, a plena luz del día, en los exteriores de un concurrido centro comercial del norte de Quito, cometido por un extranjero de 19 años que guarda prisión preventiva mientras es procesado por la Fiscalía.

Moreno enfatizó que los extranjeros siempre serán bienvenidos a Ecuador, pero "los delincuentes no; aquellos que vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado, no; ellos no son bienvenidos, este tema es prioritario", sostuvo.

El Código de Seguridad del Estado fue enviado en octubre de 2018 a la Asamblea Nacional, el documento tiene cuatro cuerpos que se refieren a la seguridad nacional, defensa nacional, seguridad pública y ciudadana, inteligencia estratégica y gestión de riesgos.

En tanto, las reformas a la Ley de Movilidad Humana, presentadas a la Asamblea el pasado julio, endurecen los requisitos para el ingreso de extranjeros al país y prevé la deportación para aquellos ciudadanos que infringen la ley.

Según dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, cuando se enviaron las reformas, estas buscan un trámite más expedito para poder deportar con mayor agilidad a las personas que cometen delitos y contravenciones.

El comandante general de Policía de Ecuador, Ramiro Carrillo, en una entrevista dada a la cadena de televisión Ecuavisa, se mostró partidario de revisar el marco jurídico no solo para los extranjeros que cometan delitos sino también para los nacionales.