La CIDH lamenta que el Gobierno de Venezuela negara el ingreso de su delegación a esa nación

CARACAS (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el Gobierno de Venezuela no permitió la entrada de una delegación de ese organismo para evaluar la situación de los derechos humanos en el país.

"La CIDH lamenta profundamente la decisión de impedir hoy el ingreso de su delegación a Venezuela. La delegación de la CIDH tenía previsto observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país", indicó el organismo en un comunicado publicado en su página web.

Más temprano este 4 de febrero, la delegación había denunciado que la aerolínea Copa Airlines no le permitió abordar el vuelo en Panamá con destino a Caracas.

El 31 de enero, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, advirtió que la visita de la CIDH no estaba autorizada por el Gobierno que preside Nicolás Maduro.

"Esta es la clarificante comunicación enviada a la CIDH el pasado 27 de enero. Venezuela no es miembro de la OEA [Organización de los Estados Americanos]. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios no está autorizada", señaló Arreaza en Twitter.

La CIDH señaló que se reunirá con las "víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos" y con organizaciones de la sociedad civil en la frontera entre Colombia y Venezuela.

De acuerdo al texto, la entidad había anunciado una visita in loco a Venezuela, del 4 al 8 de febrero, "con el objetivo de reunirse con grupos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, beneficiarios de medidas cautelares, representantes de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles, académicos y otros actores relevantes".

La CIDH fue invitada por el representante del opositor Juan Guaidó, en la OEA, Gustavo Tarre.

El 27 de abril de 2019, Venezuela formalizó su salida de la OEA, convirtiéndose en la segunda nación después de Cuba en no formar parte de esa organización.

Las autoridades venezolanas acusaron a la OEA de vulnerar el derecho internacional y de estar subordinada a los intereses de Estados Unidos.