AMLO afirma que coronavirus originado en China "no es tan fatal"

CIUDAS DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en el país no se han presentado aún casos de coronavirus 2019-nCoV, que surgió en China a fines de diciembre, y pidió evitar alarmas porque el agente infeccioso "no es tan fatal".

"Le estamos dando seguimiento a este asunto permanentemente, todos los días se está informando a las nueve de la noche, no debe de haber alarmas, se piensa que no es tan dañino, tan fatal, este virus llamado cronoavirus", dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al brote de coronavirus como una "emergencia de salud pública internacional", ante lo cual este país puso en marcha un plan de "preparación y respuesta", pero hasta el momento no se han registrado casos.

El jefe de Estado agregó que "el informe que tengo es que no hay ningún caso [en México], no quiere decir que no se presente, y los médicos lo han explicado pero nosotros no tenemos ningún caso ", subrayó.

La Comisión Nacional de Salud de China informó el 30 de enero que en 31 regiones del país se registraron 9.692 casos confirmados de neumonía provocada por el nuevo tipo de coronavirus, incluidas 1.527 personas en estado grave y 213 fallecidos.

También se han registrado casos en casi 20 países, entre ellos Rusia, EEUU, Alemania, Japón, Arabia Saudí y Tailandia.

Pese a su afirmación, López Obrador dijo que la situación genera inquietud en los mercados financieros.

"Altera la paridad del dólar con las monedas del mundo, está generando cierta inquietud, cierta incertidumbre, tanto en el caso de México, seguimos debajo de 19 pesos del dólar", agregó el gobernante.

López Obrador enfatizó que "nuestro peso está resistiendo todo bien, no tenemos problema, pero vamos seguir atendiendo este asunto".

El vocero del Gobierno de México para el coronavirus, José Luis Alomía Zegarra dijo la noche del 30 de enero en un comunicado que "es inminente su llegada a nuestro país".

El asesor internacional de emergencias en Salud de la OMS, Jean Marc Gabastou, destacó el 30 de enero que México "fueen reaccionar con medidas concretas de alerta, rehabilitación, reactivación de los procedimientos y lineamientos asociados con el Reglamento Sanitario Internacional".

Las autoridades sanitarias mexicanas fueron las primeras en "la implementación de un diagnóstico preciso, fiable, sensible y específico ante un nuevo virus, además de ser el único país en implementar en la región el algoritmo ideal para la detección y la confirmación de los casos", agregó Gabastou.