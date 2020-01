Colombia anuncia que dispondrá recursos para evacuar a connacionales en Wuhan

"Frente a la situación de cuarentena que se presenta en la ciudad china de Wuhan, el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyará a los 14 colombianos que expresaron su deseo de ser evacuados", señaló la Cancillería de Colombia en un comunicado.

Según la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en Wuhan permanecen 14 colombianos que figuran en el registro consular, aunque, según dijo la Cancillería a Sputnik, se trata de un sub registro, ya que no todas las personas hicieron el ingreso consular y, por consiguiente, no se puede asegurar cuantos son en verdad.

En su comunicado, la Cancillería señaló que apoyará a todos los connacionales que decidan salir de la región y de las zonas vecinas.

"La primera etapa de apoyo será por vía terrestre, que correrá por cuenta del Gobierno colombiano, con el desplazamiento a una provincia vecina que no está cerrada por la cuarentena generada por la presencia del coronavirus", precisó el organismo.

Detalló que, con las autoridades de la zona de traslado, se tiene acordada una cuarentena de dos semanas para el grupo de colombianos, y que para ese período se tienen hoteles definidos, también pagados por el Estado colombiano, y revisiones médicas que correrán por cuenta del Gobierno chino.

"Al terminar la cuarentena y si están bien, podrán viajar al lugar de su preferencia", incluido Colombia, para lo cual se les ayudará con boletos aéreos, agregó.

De los mencionados 14 connacionales, las primeras siete personas saldrán de Wuhan el próximo miércoles 5 de febrero, en un plan compartido con los gobiernos de El Salvador y Costa Rica, que también evacuarán a algunos de sus nacionales.

"En el caso de los colombianos, esos fueron los cupos que se lograron conseguir porque es muy difícil encontrar vehículos y conductores que quieran entrar a esa zona por el riesgo que tienen y porque al final deben someterse a la misma cuarentena", explicó la Cancillería.

Asimismo, señaló que luego se revisarán los casos de las personas que queden por salir de Wuhan para conseguirles transporte.

El anuncio del Gobierno colombiano se da luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional (ESPII) y de que el número de infectados por el nuevo tipo de coronavirus en la China continental aumentó a 9.692 personas.

Según la Comisión Nacional de Salud de China, 1.527 personas permanecen en estado grave, 213 infectados fallecieron y 171 fueron dados de alta, y en las últimas 24 horas las autoridades recibieron información de 1.982 nuevos casos confirmados de la enfermedad.