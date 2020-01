Venezuela anuncia el retorno de 250 migrantes desde Perú a través de plan de repatriación

"En esta oportunidad retornaron 250 connacionales", indicó la Cancillería a través de un comunicado.

El vuelo aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira (norte), la noche del 29 de enero.

De acuerdo con la información publicada en el portal web de la Cancillería, tras llegar a su país los venezolanos relataron las razones que los motivaron a volver.

"No nos alcanzaba el dinero para nada, no podíamos darnos un gusto, ni siquiera un helado, solo arriendo y comida, en Perú vivíamos en un cuarto pequeño y muy caro, no teníamos cama ni televisor, sino un colchón en el piso, lo único que teníamos era una cocina pequeña con su bombona", indicó Emanuel Negro quien volvió a Venezuela con su esposa Julimar Rivero.

El Gobierno asegura que desde que se inició este programa en el año 2018,desde Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile, Panamá y Uruguay.

Las autoridades han denunciado que en algunos países los aviones que ejecutan el retorno de los venezolanos han tenido que sortear obstáculos para cumplir con su misión, especialmente en Perú.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado que cerca de cuatro millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos seis años, para huir de la violencia, la inseguridad, así como de la escasez de alimentos, medicamentos y la falla en los servicios básicos.

Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que las cifras han sido manipuladas y sostiene que muchos venezolanos han dejado su país con la idea de que tendrán una mejor calidad vida, pero sostiene que en la mayoría de los casos no es así.