Un magistrado venezolano afirma que opositor Guaidó debe ser apresado al regresar al país

"Lo que legalmente debería ocurrir es que al poner un pie en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Guaidó debería ser capturado y continuar su proceso judicial privado de libertad, en respeto a las leyes y en respeto al país en términos generales", expresó el jurista.

Guaidó inició el pasado 19 de enero una gira que lo llevó a Colombia y a Europa, tras salir de forma clandestina del territorio venezolano.

El 29 enero de 2019, el TSJ ordenó la prohibición de salida del país al dirigente opositor, por las investigaciones que ese organismo inició en su contra, luego de haberse autoproclamado seis días antes "presidente encargado" de Venezuela.

En ese sentido, el abogado manifestó que ahora Guaidó deberá ser privado de libertad para seguir las investigaciones que pesan en su contra, debido a que dio muestras de que se puede fugar del país y no responder por los delitos por los que se lo acusan.

"Esa transgresión no es propiamente un delito, pero es una actitud de desacato que merece la sanción más obvia, que es la privación de libertad, porque a él se le impide la salida del país precisamente para no apresarlo, juzgarlo en libertad, pero no se puede salir de esa área, entonces ya el tribunal no tiene razones para presumir que él no se va a querer fugar", indicó Valdez.

Impunidad

Esta es la segunda vez que Guaidó viaja a Colombia, violando la prohibición de salida del país que pesa en su contra.

En febrero del año pasado el diputado viajó a Colombia para participar en una reunión del Grupo de Lima y en un concierto para recaudar fondos para su país.

Valdez, conductor del programa "Boza con Valdez" que transmite la estatal Venezolana de Televisión, indicó que Guaidó se siente "impune" y por eso no respeta la decisión del tribunal.

"Este señor evidentemente no acató la decisión del tribunal, él se siente invulnerable, impune a toda su conducta, a la conducta delictiva que él despliega, en consecuencia se da el lujo de hacerlo (…) Es una persona que evidentemente no respeta las instituciones nacionales, desde el empeño que invadan su propio país, ya esa es una conducta en contra de la integridad del Estado, que requiere una sanción", sostuvo.

El pasado 23 de enero, el presidente Nicolás Maduro pidió a la Justicia venezolana que actúe ante los llamados a invasión que ha realizado Guaidó en su gira.

Valdez considera que Guaidó no fue detenido en enero de 2019 cuando salió del país por primera vez debido a las amenazas de invasión que Estados Unidos realiza contra Venezuela.

"¿Por qué no se ha apresado? El hecho jurídico no escapa del hecho político; evidentemente este señor amenaza al Estado venezolano con una invasión militar de Estados Unidos apoyado en declaraciones de altos funcionarios de Estados Unidos, según las cuales ellos aseveraban que si tocan a Juan Guaidó en Venezuela, van a intervenir militarmente; sin duda es un acto intimidatorio, hostil, nosotros no estamos en condiciones de ponernos a una guerra convencional con Estados Unidos", acotó el magistrado.

Sobre el diputado opositor pesan para varias investigaciones penales por parte de la Fiscalía, entre las que destacan: la intención de entregar el territorio Esequibo a empresas trasnacionales; su presunta vinculación con el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos; y la acusación de apropiación de fondos para la ayuda humanitaria de venezolanos en Colombia.

El Gobierno venezolano también lo ha acusado de encabezar una presunta trama de corrupción para robar dinero de compañías estatales en el extranjero.

Guaidó se autoproclamó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019 tras desconocer el mandato de Maduro para el período 2019-2025, y recibió el respaldo de 55 países.