El candidato presidencial del MAS regresa a Bolivia y es citado por la Justicia

"Ya estamos listos para emprender una campaña en condiciones muy difíciles y desiguales, pero con gran confianza en la victoria que repetirá el pueblo boliviano", dijo el excanciller David Choquehuanca, al salir con Arce del aeropuerto de El Alto, transmitió la radio San Gabriel.

Así se sumió a la larga lista de autoridades del derrocado Gobierno que están siendo investigadas a instancias del actual Ejecutivo transitorio.

Arce y Choquehuanca, exministros de Economía y de Exteriores durante los gobiernos de Evo Morales, respectivamente, caminaron por calles próximas al aeropuerto acompañados por centenares de seguidores, que coreaban consignas electorales y de dura condena al Gobierno que preside de forma transitoria Jeanine Áñez.

"Persecución política" contra Arce

A su vez, la exministra de Comunicaciones boliviana, Amanda Dávila, dijo que el partido MAS de Bolivia denunció que Arce es víctima de "persecución política" tras recibir una citación a la justicia.

"Denunciamos la persecución política contra nuestro candidato presidencial, Luis Arce, quien recibió citatorio sin causa alguna a su llegada al Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz", afirmó Dávila en un mensaje que difundió de forma viral por la aplicación de mensajería Whatsapp y al que accedió Sputnik.

El 24 de enero, Arce dijo a Sputnik que las autoridades de Bolivia buscan frenar que se presente a las próximas elecciones, al presentar denuncias en su contra.

"La gente que me conoce sabe que yo jamás me he ensuciado las manos así que estoy con la conciencia tranquila (...) Queda claro la intencionalidad de todo eso, lo que quieren es que no participemos de las elecciones", dijo a Sputnik Arce.

El 21 de enero, la fiscal Heidi Gil anunció la ampliación de la investigación por supuesta corrupción contra funcionarios del Gobierno de Morales, entre ellos Arce.

La causa se orienta al supuesto desvío de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) e involucra también al anterior ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.