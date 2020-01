Chile recibirá a la fragata rusa Pallada, que viaja alrededor del mundo

"Mañana martes 27 de enero llegará al puerto de Valparaíso la fragata rusa Pallada", señaló Vinokurov.

La embarcación, que se encuentra en una expedición global dedicada al bicentenario de la vuelta al mundo realizada por los navegantes rusos Thaddeus Bellingshausen y Mikhail Lazarev, será recibida en el puerto sudamericano por personal de la Embajada y del Consulado de Rusia en Chile.

Durante cuatro días sus tripulantes permanecerán en territorio chileno, donde aprovecharán para conocer lugares emblemáticos como el Museo de Historia Natural y el Museo Marítimo.

"La estadía les servirá como descanso y suministro para luego continuar su viaje", explicó Vinokurov.

Al no ser una nave a cargo de la Armada de Rusia, su recibimiento técnico no estará a cargo de la Armada de Chile, sino de una empresa particular del Puerto de Valparaíso llamada WSA Chile Spa, que se ocupará de que la fragata recale en el puerto.

Antártida

La travesía de la Pallada responde tanto a un homenaje a los navegantes rusos como al 75 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patriótica, y su objetivo es recrear el viaje que hicieron Bellingshausen y Lazarev trazando rutas similares para dar la vuelta a la Tierra.

La fragata zarpó del puerto de Vladivostok en Rusia en noviembre de 2019 y ya hizo dos escalas, una en el puerto de Apia, en Samoa, y otra en el puerto de Papeete, en Tahíti.

Después de dejar Valparaíso el viernes 31 de enero, la fragata se dirigirá hasta el puerto de Ushuaia en Argentina, atravesando el complicado paso del Cabo de Hornos en el sur de Chile.