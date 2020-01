Bolsonaro descarta subir impuestos a cerveza, cigarros y tabaco

"Paulo Guedes, perdóname, eres mi ministro, te sigo al 99%, pero aumento de impuesto a la cerveza, no", afirmó Bolsonaro al llegar a la India en viaje oficial, según recoge el diario O Globo.

El día anterior, Guedes había hablado de la posibilidad de incluir una especie de "impuesto del pecado" sobre determinados productos para desincentivar su consumo dentro de laque el Gobierno pretende aprobar este año.

"No se puede aumentar, no se consigue aumentar la carga tributaria en Brasil; todo el mundo consume algo de azúcar todos los días, no se puede aumentar", añadió Bolsonaro.

La reforma tributaria y la reforma de la administración son las dos medidas prioritarias para el equipo económico del Gobierno brasileño para este 2020, después de que en 2019 se lograra aprobar el nuevo sistema de pensiones.