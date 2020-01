López Obrador: la Guardia Nacional de México no usó la fuerza contra migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los agentes de la Guardia Nacional de México no utilizaron la fuerza y no hubo lesionados en la detención de unos 800 migrantes centroamericanos la tarde del 23 de enero, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando; yo no las he visto [las imágenes], pero realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo los de la Guardia Nacional", dijo el mandatario mexicano al responder a una pregunta sobre las escenas difundidas por cadenas de televisión y redes sociales sobre la contención de más de un millar de migrantes centroamericanos que intentaban ingresar al país.

El jefe de Estado se refirió a una operación de agentes migratorios de guardias nacionales en la que según el Instituto Nacional de Migración (INM) " fueron rescatadas 800 personas migrantes de origen centroamericano en el municipio de Frontera Hidalgo, luego de ingresar hoy de manera irregular por la zona fronteriza de Chiapas" con Guatemala.

"Es mínimo [el uso de la fuerza], no hemos tenido afortunadamente lesionados, se les ha dado refugio, atención médica, yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien", subrayó el gobernante.

López Obrador relató pasajes del informe que recibió en la reunión matutina de este 24 de enero del gabinete de Seguridad Nacional sobre la situación en la frontera sur.

"Lo que se nos informó es de que no ha habido lesionados, no ha habido heridos, se ha resuelto bien el problema", insistió el presidente mexicano, quien agregó que hubo "muchos [migrantes] que fueron engañados, porque les dijeron que iban a pasar sin problema".

López Obrador confirmó que los centroamericanos que desde el fin de semana intentan transitar territorio mexicano para llegar a la frontera norte con EEUU, están siendo deportados a sus países.

"Es un regreso asistido, [son] más de mil migrantes, y se les ofreció refugio trabajo, todo", pero fueron por las personas que en su mayoría son jóvenes pero también familias con niños.

Señaló además que "es un movimiento también no espontáneo; claro que hay necesidad, pero hay una conducción política".

La operación fue condenada por las principales redes de defensores de derechos humanos del país.