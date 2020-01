Cuba califica de vulgares mentiras ataques de presidenta de Bolivia contra médicos cubanos

"Vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en Bolivia. Otra muestra de su servilismo a EEUU. Debería explicar al pueblo que tras retorno a Cuba de colaboradores, por la violencia de la que fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454.440 atenciones médicas", expresó el titular de Exteriores cubano en su cuenta de Twitter.

Vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en #Bolivia. Otra muestra de su servilismo a #EEUU. Debería explicar al pueblo que tras retorno a #Cuba de colaboradores, por la violencia de la que fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454 440 atenciones médicas. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 22, 2020

​Cuba inició su cooperación médica en Bolivia en 2005, a través de la Operación Milagro, que permitió atender a cientos de miles de pacientes con afecciones oftalmológicas, y que posteriormente se consolidó a partir de un programa integral de salud que se mantuvo hasta fines de 2019.

En un discurso ofrecido el 22 de enero en el Palacio Quemado, de La Paz, por la conmemoración del Día del Estado Plurinacional, la autoproclamada presidenta boliviana expresó que "el programa firmado con Cuba que incluía el trabajo de médicos, comunicadores y técnicos, según declaraciones oficiales, ahora nos revela que menos de un tercio eran profesionales de la salud".

En otro mensaje en Twitter, Rodríguez Parrilla precisó que "dos meses sin brigada médica cubana en Bolivia se traduce en casi 1.000 mujeres que no han contado con asistencia especializada en sus partos y 5.000 intervenciones quirúrgicas, y más de 2.700 cirugías oftalmológicas que no se han realizado. No son sólo cifras, son seres humanos".

​Por su parte, Eugenio Martínez, director general de América Latina y el Caribe de la Cancillería cubana, agregó en Twitter que con la salida de los médicos cubanos de Bolivia, en Santa Cruz, el centro oftalmológico está cerrado; en Guayaramerín (norte), no hay sala terapia intensiva, en el hospital de Montero no se cubren plazas de 12 especialistas y en Vallegrande cerró sala terapia intensiva, en el centro del país.

Al regresar a #Cuba los médicos y especialistas cubanos de la salud, doce consultorios se quedaron sin médicos en Quillacollo, Cochabamba. A la golpista autoproclamada y su gobierno de mentiras, no le interesa. https://t.co/mpEN47koSD — Eugenio Martínez Enríquez (@EugenioMtnez) January 23, 2020

​En noviembre último, el Gobierno de Cuba decidió retirar a más de 700 médicos, técnicos y especialistas de la salud que prestaban servicios en ese país suramericano, medida que se adoptó después de la detención arbitraria de cuatro colaboradores de la salud en la zona de El Alto, cuando se trasladaban hacia su residencia con el dinero extraído de un banco para pagar servicios básicos y alquileres de los 107 miembros de la Brigada Médica en esa región.

Cuba ha denunciado en reiteradas ocasiones las presiones ejercidas por el Gobierno de Estados Unidos para entorpecer e interrumpir el trabajo de las brigadas médicas cubanas en el exterior.

Actualmente Cuba mantiene grupos de colaboradores médicos en más de 60 países, entre ellos en 29 naciones de América Latina y el Caribe, 31 de África, además de tener presencia en Oriente Medio, Asia, y Europa central.