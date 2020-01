Autoridades observan a un paciente como posible caso de coronavirus en noreste de México

"Bajo un estricto protocolo de bioseguridad nivel tres, damos seguimiento a un paciente masculino con enfermedad respiratoria con antecedente de visita a China, donde actualmente existe circulación de una nueva cepa de Coronavirus", escribió en su cuenta de Twitter la secretaria de Salud del estado de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa.

La epidemióloga agregó en otro mensaje que, "como parte del protocolo instalamos en Reynosa una red negativa hospitalaria para la detección temprana de neumonías y síndromes de insuficiencia respiratoria severa, sin que se hayan presentado casos sospechosos.

Reynosa es una ciudad norteña de Tamaulipas que está en la línea fronteriza que la separa de McAllen, Texas, sur de EEUU.

El reporte oficial indica que responsables sanitarios tomaron "muestras de faringe y orofaringe, las cuales partieron por la mañana rumbo al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para su diagnóstico el cual se espera en menos de 72 horas".

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo más temprano que autoridades mexicanas descartaron un posible caso de coronavirus.

"Ayer ya se descartó un caso, si tenemos más información hoy se da a conocer mañana también", afirmó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, confirmó que las autoridades observaban el caso en Tamaulipas.

"Sí, hay un dato, pero no quiero decir algo si no tenemos elementos, no sé de otro lugar, pero si sé de Tamaulipas, lo del cornoavirus está siendo atendido", terminó el mandatario.

El Gobierno de México emitió la noche del 21 de enero un aviso por casos de infección respiratoria asociados al nuevo coronavirus originario de China, sin que hasta el momento se hayan presentado víctimas en el país.

El número de personas que murieron por la neumonía causada por un nuevo tipo de coronavirus en China se elevó a 17, comunicó el comité para asuntos de salud de la provincia china de Hubei donde fue registrado el brote; la enfermedad se detectó también en Japón, Corea del Sur, Tailandia y EEUU.