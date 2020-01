El presidente paraguayo debe hacer reposo por 48 horas y médicos no descartan dengue

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, deberá permanecer dos días en reposo tras haber sentido una sensación de malestar y los médicos no descartan que sea dengue, informó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

"Estuvimos esta mañana por la zona del Alto Paraná (sur) con el señor presidente, él reporta una sensación de malestar inespecífico, hemos decidido retornar a la capital para evaluarlo de manera integral (...) en el ámbito de una epidemia de dengue, sin duda es una consideración (...) el cuadro clínico está iniciando, es una de las posibilidades que hay que descartar", dijo Mazzoleni en una conferencia de prensa difundida por ABC Color.

El ministro comentó que el jefe de Estado tiene 38,5 ºC de fiebre, sumado a otros síntomas que dan indicios de una infección pero se esperará los resultados de laboratorio.

Mazzoleni indicó que aunque Abdo sufrió mareos, no estuvo inconsciente ni somnoliento.

"Sintió una sensación de malestar general, como eso se hizo persistente, decidimos suspender las actividades y por precaución volver a la Capital (...) El presidente es un hombre muy sano, no tiene ninguna enfermedad conocida, no consume ningún tipo de medicamento, representa una persona que de por sí no está en los grupos vulnerables", señaló.

El ministro aseguró que el presidente no tuvo dengue anteriormente y que los resultados estarán prontos en las próximas horas.

Según ABC Color, la zona de la residencia presidencial reportó numerosos casos de dengue en las últimas semanas.

En Paraguay existen 94 casos de dengue en siete regiones, dos muertos confirmados por la infección y 12 fallecidos por causas sospechosas.

El Ministerio de Salud confirmó que en las dos primeras semanas del año en curso se registraron cerca de 7.000 notificaciones de casos sospechosos de dengue en todo el país y Vigilancia de la Salud alertó que el golpe epidémico del dengue será más fuerte en los primeros días de febrero.

El dengue es una infección vírica presente en las zonas tropicales y subtropicales de todo el planeta y transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos aedes aegypti.