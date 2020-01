Maduro advierte al papa Francisco que los venezolanos están abandonando el catolicismo

"Si yo les dijera los datos que tenemos de cómo el pueblo, papa Francisco, querido papa Francisco, cómo el pueblo de Venezuela ha ido abandonando el catolicismo, ya casi el 40% del pueblo se declara evangélico, antes era el 3%", apuntó el presidente Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

A su juicio, la tendencia surgió en los últimos años debido a que los obispos de la Iglesia Católica han tomado un rumbo político, y señaló a la Conferencia Episcopal Venezolana de haberse transformado en un partido.

"A mi me pidió el Papa Francisco, un día que lo visité, una visita oficial, me pidió que no polemizara públicamente con los obispos, y yo he cumplido con esto, pero de verdad a veces se come la luz, abusan del pueblo, utilizan los púlpitos para sus obsesiones políticas, para defender lo indefendible, para actuar como militantes y dirigentes de partidos políticos y no como pastores de una iglesia (…) utilizan como un partido político la conferencia Episcopal, es un partido político más, ya nadie les para", expuso.

Maduro sostuvo que los representantes de la Iglesia Católica faltan el respeto a los venezolanos cuando invitan a participar en actos de esa religión a líderes políticos, como ocurrió el pasado 15 de septiembre en la celebración de la Virgen de la Pastora, en el estado Lara (oeste), la festividad que atrae a cerca de 4 millones de personas.

Sin embargo, las últimas dos conmemoración estuvieron marcadas por la participación del dirigente opositor Juan Guaidó, lo que de acuerdo con Maduro ha provocado rechazos.