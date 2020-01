El viceministro de Uruguay afirma que su país no reclamará a Argentina por el 'dólar turista'

MONTEVIDEO (Sputnik) — En los primeros 10 días de enero arribó un 4% más de visitantes argentinos a Uruguay respecto del mismo lapso de 2018, por lo que Montevideo no hará un planteo a Buenos Aires por la aplicación del llamado "dólar turista", dijo a Sputnik el viceministro de Turismo de Uruguay, Benjamín Liberoff.

"No vamos a hacer un planteo, vamos a conversar con los argentinos como venimos conversando hace 20 años, no llevamos hoy por hoy el tema [del dólar turista] porque nos parece que si estos son los resultados que hoy estamos teniendo [un 4% más de argentinos] no nos parece correcto avanzar en esa dirección", afirmó el jerarca.

Liberoff, en conferencia de prensa junto a la ministra de Turismo, anunció que las autoridades uruguayas conversarán con sus pares argentinas en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se realizará entre el 22 al 26 de enero, pero no llevarán el tema del 'dólar turista'.

La ministra de Turismo, Lilliam Kechichian, participó este 14 de enero, junto a Liberoff, de una conferencia de prensa en la que la jerarca anunció que en los primeros 10 días de enero llegaron al paísrespecto al mismo periodo del año pasado.

Estas cifras muestran que finalmente no hubo impacto del 'dólar turista' en el inicio de la temporada de verano, como temían autoridades y empresarios uruguayos.

Se conoce como 'dólar turista' a la medida implementada por el Gobierno de Alberto Fernández en Argentina de aplicar un impuesto de 30% a las compras en el exterior con tarjetas de crédito, a los viajes al extranjero y a las operaciones con medios electrónicos que impliquen pagos en dólares.

Aumento no sorprendió

Liberoff indicó que no le sorprendió el aumento de argentinos en los primeros días de enero por la tendencia estadística de 2019.

"Si nosotros veníamos operando con determinados criterios y habíamos ido amortiguando la caída y en el cuarto trimestre habíamos logrado detenerla no había ninguna razón para que si las condiciones no variaban ese proceso no se siguiera dando", dijo el viceministro.

Explicó que "en turismo, excepto cuando hay devaluaciones o algún tipo de emergencia sanitaria, las tendencias son tendencias".

Sin embargo, cuando hay devaluaciones o alguna emergencia sanitaria, la situación "cambia abruptamente como pasó en abril de 2018, Argentina devaluó 100% entonces uno notaba la caída proporcional o cuando Brasil estuvo la gripe H1N1 entonces uno notaba que había habido un precipicio".

Además, resaltó las medidas implementadas por el Ministerio de Turismo para captar argentinos como la emisión de tarjetas prepagas para sortear el 'dólar turista'.

"Como había incertidumbre inmediatamente fue la reacción con las tarjetas prepagas, y fortalecer la promoción para poner en conocimiento de la ciudadanía argentina que había mantenimiento de precios, de mejoras", afirmó Liberoff.

En la rueda de prensa indicó que hasta el momento el Gobierno ha emitido 2.000 plásticos de las tarjetas prepagas.

El viceministro augura que el boca a boca entre argentinos pueda incidir a favor en el resto de la temporada de verano en Uruguay.

"Los que vinieron también les informan a sus amigos que lo que está pasando acá no es que efectivamente no se puede venir, eso puede influir en el resto de la temporada", estimó.

El año pasado, Uruguay recibióde distintas nacionalidades, lo que representó un, informó la ministra de Turismo en la rueda de prensa.

Ese 13,2% menos se explica por la disminución en la llegada de argentinos en 2019.

El año pasado ingresaron a Uruguay 1.744.643 argentinos, un 24,8% menos que los registrados en 2018, esto se debió a la situación económica Argentina y a las medidas del entonces presidente de ese país Mauricio Macri (2015-2019), como la devaluación y el cepo al dólar (restricciones para comprar la divisa estadounidense).