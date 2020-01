TSJ venezolano pide a nueva directiva del Parlamento presentar informe sobre su elección

"La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (…) ordenó notificar a los diputados que dicen integrar la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional elegida, el 05 de enero de 2020 (…) remitan a esta Sala informe sobre el acto parlamentario de conformación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el quórum de la sesión, tanto el de instalación como el de la aprobación de la Directiva", indicó el máximo tribunal en un comunicado.

El texto indica que fueron notificados los diputados Luis Parra , proclamado presidente del órgano legislativo; Franklin Duarte, primer vicepresidente y José Gregorio Noriega, segundo vicepresidente.

Esto ocurre luego de que el dirigente político Enrique Ochoa Antich introdujera un recurso ante el máximo tribunal para pedirle que valide el quórum de la sesión celebrada el pasado 5 de enero, en la que Parra aseguró que fue electo con 84 votos.

El pasado 5 de enero el diputado opositor Parra se postuló como presidente de la Asamblea y fue electo con el apoyo de la bancada de los diputados afines al mandatario Nicolás Maduro.

La postulación de Parra se conoció el mismo día de la sesión inaugural del Parlamento, en medio de confrontaciones entre diversos dirigentes de la oposición.

Ese día, el diputado Juan Guaidó buscaba ser reelecto para el último año del quinquenio de esta Asamblea, pero no entró al Palacio Federal Legislativo en medio de fuertes controles de seguridad, que impedían el ingreso de algunos legisladores.

Guaidó aseguró que no pasaría al hemiciclo de sesiones hasta que no le permitieran el acceso a todos los parlamentarios que lo acompañaban, mientras el oficialismo señaló que se negó a entrar porque no contaba con votos suficientes para ser reelecto.

Luego realizó una sesión paralela, en la que también se juró como presidente del órgano legislativo, afirmando que contaba con 100 votos, y acusó a Parra de dar un golpe a la democracia.

Antich señaló que "alguno de los dos factores miente pues no puede haber dos mayorías en la Asamblea Nacional: los venezolanos merecemos conocer la verdad, sobre el proceso de votación para la definición de la nueva junta directiva".

La Asamblea venezolana posee solo 167 diputados y suplentes, por lo que solo uno de los dos puede haber obtenido la cantidad de apoyo que aseguran tener.