La presidenta del Consejo Electoral ecuatoriano afirma que su juicio político es inconsistente

"El juicio político, planteado por Movimiento Creo [derecha], tiene inconsistencias jurídicas, unas son mis atribuciones y otras las del pleno", afirmó Atamaint en una entrevista con la radio América Estéreo.

El 9 de enero, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió las primeras comparecencias dentro del juicio político contra Atamaint.

Los legisladores interpelantes del juicio fueron Jeaninne Cruz y Fernando Flores (Creo), quienes presentaron sus pruebas contra Atamaint, informó el diario local El Universo.

Se acusa a Atamaint de un supuesto abuso de autoridad, así como de ilegalidades y una mala gestión por problemas registrados en los últimos comicios en la provincia costera de Los Ríos (suroeste).

Además, los legisladores afirman que hubo tardanza en la entrega de documentos para la organización de una consulta popular por asuntos ambientales por parte del grupo Yasunidos.

Se le atribuye, además, responsabilidades en un caso de supuesto tráfico de influencias que involucraba a José Tuárez, cura y expresidente del estatal Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y a Luis Loyo, exdirector de procesos electorales del CNE, acusados de tramitar de forma ilegal cargos públicos.

Por su parte, Atamaint indicó que se presentará ante la Comisión el 22 de enero y consideró que el juicio político tiene un "trasfondo eminentemente político".

"Hay inconsistencias jurídicas, que no tienen ningún sustento jurídico (...) quienes me acusan no tienen claridad y confunden las funciones que le corresponden a la presidenta del CNE", agregó.

Consideró que los que la denuncian buscan "tomar" el Consejo Electoral.

Asimismo, Atamaint dijo que en su carrera política nunca se ha prestado para componendas ni pactos y descartó cualquier arreglo para "revivir" al movimiento del expresidente Rafael Correa (2007-2017), consigna el portal de noticias local Pichincha Universal.

Las elecciones seccionales de Ecuador de 2019 se celebraron el 24 de marzo de 2019, en las que se designaron a 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 4.089 vocales principales de las juntas parroquiales.