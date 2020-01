Camioneros en Chile piden contener alza de combustible producida por tensión internacional

"La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile expresa la preocupación generalizada de todos los transportistas por la escalada de los precios del combustible, lo que repercute directamente en los costos del sector", señalaron los camioneros en un comunicado de prensa.

Los empresarios afirmaron que la inminente alza afectará al menos a 40.000 transportistas de carga directamente, afirmando que ya tenían complicaciones debido a una baja sostenida en la actividad productiva y a un alza en los precios de los peajes de carreteras.

"Se prevé que serán 11 semanas consecutivas de aumentos de bencinas y diésel, por lo que solicitamos al Gobierno, al Ministerio de Hacienda y al Parlamento, contener las alzas masivas de los combustibles, a través de un mecanismo de estabilización de precios de combustibles", añadieron.

Además, alertaron que si la subida de precios no es contenida, "no será responsabilidad nuestra si los costos imposibles de soportar nos impiden desarrollar de forma normal la actividad, y estamos colocando todos los esfuerzos para no despedir trabajadores".

El precio del petróleo se disparó luego de que la semana pasada el presidente estadounidense Donald Trump ordenó un ataque con aviones no tripulados para asesinar al comandante iraní Qasem Soleimaní, en el aeropuerto de Bagdad.