Película peruana hablada en quechua es nominada para los premios BAFTA

"(Las películas nominadas a) Mejor Debut de un Escritor, Director o Productor Británico son Bait de Mark Jenkin, For Sama de Waad al-Kateab, Maiden de Alex Holmes, Only You de Harry Wootliff y Retablo de Álvaro Delgado-Aparicio", indicó la BAFTA.

Delgado-Aparicio logró que su obra, la cual dirigió y escribió, ingrese en dicha categoría gracias a contar con nacionalidad peruana-británica.

Retablo fue estrenada en salas en 2019 y narra la historia de la relación de un padre con su hijo que viven en un pueblo de los Andes peruanos; desatándose un conflicto dramático cuando el menor se entera de la condición homosexual de su progenitor.

Aunque financiada con capitales alemanes y noruegos, la cinta está protagonizada por un elenco enteramente peruano y quechuahablante.

El quechua es una lengua originaria y la segunda más hablada en Perú después del español.

La gala de los premios BAFTA se realizará en Londres el domingo 2 de febrero.