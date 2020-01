Los venezolanos opinan sobre la reelección de Guaidó en la Asamblea Nacional

"La oposición está muy dividida, entre ellos mismos se andan denunciando por recibir dinero para comprar sus votos, hay que esperar a ver qué pasa pero cuidado y no lo reeligen como presidente a Guaidó, cualquier cosa se puede esperar de esos políticos, ellos se pasan factura", dijo José Ponte, comerciante.

El 5 de enero los diputados elegirán la nueva junta directiva del parlamento en una sesión especial, con la posibilidad de que sea reelecto el opositor Guaidó en la presidencia.

Aleyda De Agrela, de 47 años, difiere de las expectativas que se generaron por la posibilidad de que Guaidó siga al frente del parlamento, pues considera que trabajó de forma individual y su propio partido Voluntad Popular podría no apoyarlo.

"Considero que en la coyuntura nacional su propio bloque no la va a apoyar para que se reelija a la presidencia de la Asamblea Nacional, no tanto por las denuncias en su contra porque todavía nada de eso está descubierto, pero sí por los engaños que ha tenido para con el pueblo y no solamente eso, sino el tema individualista, no está trabajando cohesionado con su bancada y eso ha hecho dividir a la oposición venezolana", sostuvo.

En 2019, las autoridades venezolanas acusaron a Guaidó de diversos hechos de corrupción , por lo que la Fiscalía le abrió averiguaciones penales, entre las que destacan: su pretensión de entregar el territorio Esequibo a empresas trasnacionales y por su presunto vínculo con el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos

Por el contrario, Gredi Colón, residente del sector Catia la Mar, en el estado La Guaira (norte), opinó que Guaidó resultará reelecto por el trabajo que realizó.

"Tiene que ser Guaidó tiene que ser él, no hay otro, él es el que tiene el trabajo hecho, si sale Guaidó habría que empezar de nuevo, ¿a quién van a poner?, Guaidó como presidente de la Asamblea, es presidente interino también, al Guaidó salir de la Asamblea ya no puede ser más presidente interino", indicó.

Para Antonio Esteves, empleado del sector público, la decisión de la nueva junta directiva del parlamento la tienen los mismos diputados opositores, debido a que son mayoría dentro del ente legislativo.

"El juego está en manos de la oposición y si Guaidó no es electo no vayan a decir que es por culpa del Gobierno, de Maduro, es porque ellos mismos lo están execrando, lo están sacando del juego político, solo la oposición puede hacerlo porque quien tiene la mayoría es quien decide (…) se inventaron unas elecciones vía electrónicas, es porque no están seguros de que tienen los votos, ese es un mensaje de debilidad", acotó.

El 18 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó la modificación del Reglamento de Interior y Debates, para permitir a los diputados que se encuentran en el exilio votar de forma virtual.

Dos días después, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nula la reforma de ese reglamento, al considerar que "no existe en el derecho ni en el mundo ningún parlamento virtual, todos tienen sede y exigen la presencia física de los diputados".

La decisión de reformar el reglamento también trajo descontento entre diputados opositores, quienes consideraron la medida como una forma de anular a los parlamentarios suplentes.

La Asamblea Nacional, en la que la oposición obtuvo mayoría de diputados, fue elegida en diciembre de 2015, y a mediados de 2016 fue declarada en desacato por el TSJ.

Mientras, para este año 2020 están previstos comicios para elegir a los nuevos miembros del parlamento.