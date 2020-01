El Tribunal Constitucional de Perú tiene una presidenta por primera vez en la historia

"El alto honor de haber sido elegida presidenta del máximo tribunal de justicia de mi país se lo dedico a todas las mujeres de mi patria que por años esperan y luchan por igualdad de oportunidades", afirmó Ledesma en su discurso de juramentación desde la sede del organismo en Lima.

La presidenta del TC, abogada de profesión y miembro de la corte desde 2014, ejercerá el cargo para el periodo 2020-2021.

En la ceremonia, a la que asistió el presidente Martín Vizcarra, Ledesma hizo especial énfasis en que la justicia sancione la violencia contra la mujer, aludiendo a la alta tasa de feminicidios que registra Perú.

"No podemos permitir que mujeres de nuestro país sean humilladas, sean degradadas y mucho más sean víctimas de feminicidios, no hay que vivir ausente de uno mismo, no hay que llorar sobre el cadáver de una mujer asesinada para comprender que noche estamos pasando en nuestro país", expresó la titular del TC.

Ledesma tendrá la responsabilidad de dirigir la decisión sobre la demanda de inconstitucionalidad sobre el cierre del Congreso.

Esta demanda fue presentada por el expresidente del parlamento, Pedro Olaechea, en representación del Legislativo contra el Ejecutivo al que acusa de haber procedido ilegalmente cuando el jefe de Estado disolvió el Congreso el pasado 30 de septiembre.

Según se manifestó a inicios de diciembre pasado, el TC tiene previsto resolver la demanda para mediados de febrero.