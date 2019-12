Brasil impone a Facebook una multa de $1,6 millones por el caso de Cambridge Analytica

El Departamento de Protección y Defensa del Consumidor de la Secretaría Nacional del Consumidor "decidió aplicar una multa de 6,6 millones de reales [1,6 millones de dólares] a las empresas Facebook Inc. y Facebook Servicios Online de Brasil", indicó en un comunicado el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

El caso empezó a ser investigado después de que en abril de 2018 la prensa local informara de que usuarios de Facebook en Brasil habían sido víctimas de uso indebido de datos por parte de Cambridge Analytica.

La investigación concluyó que hubo una "práctica abusiva" de Facebook.

Es "evidente que datos de cerca de 443.000 usuarios de la plataforma estaban a disposición indebida para desarrolladores de la aplicación 'this is your digital life' para fines, como mínimo, cuestionables", dice el comunicado.

Según la decisión, visto que se compartían de forma automática los datos de "amigos de amigos de amigos de los usuarios de la aplicación", Facebook "debería tener un cuidado mayor en la gestión de esos datos".

Tras la decisión del Gobierno brasileño, la empresa será notificada para que ejerza su derecho a plantear un recurso en un plazo de 10 días.