Organismo estatal colombiano ordena a Uber suspender su servicio en todo el país

"La SIC, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, resolvió la demanda... en contra de Uber BV, Uber Technologies Inc., y Uber Colombia, y determinó que estas últimas incurrieron en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte", indicó el organismo en un comunicado.

En el texto, la SIC precisó que "como resultado del análisis... ordenó a las demandantes que de manera inmediata cesen los actos de competencia desleal declarados".

La decisión fue proferida en una audiencia celebrada el viernes "y sus efectos son de inmediato cumplimiento", señaló la SIC, que también consignó que la medida puede ser apelada.

Por su parte, Uber aún no se pronuncia sobre la determinación de la entidad.

Uber opera en Colombia desde el año 2013, pero su regulación no ha sido definitiva en el país, ya que el Ministerio de Transporte señala que aunque presta un servicio ilegal no la puede suspender porque se trata de una aplicación tecnológica y no una empresa de transporte.

Por su parte, el Ministerio de las Tecnologías sostiene que aunque es una aplicación, corresponde a la cartera de Transporte regularla.

Según la SIC, la plataforma no es intermediaria, sino que prestan un servicio de transporte público que no está regulado.