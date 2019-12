Ecuador afirma que no ha detectado presencia de mosca jorobada en su banano de exportación

"La Agencia, desde el 2015 hasta noviembre de 2019, a través de la Dirección de Vigilancia Fitosanitaria, ha realizado cerca de 40.000 monitoreos (…). Durante estas inspecciones, no se registraron reportes de la presencia de la mosca jorobada en ningún caso", dijo Agrocalidad en un comunicado.

El Servicio de Control Veterinario y Fitosanitario ruso (Rosseljoznadzor) advirtió el 27 de noviembre que no descarta la posibilidad de restringir la entrada de alimentos ecuatorianos tras detectar en una partida de bananos importados de Ecuador la mosca jorobada polífaga.

El Servicio dijo que volvió a constatar laen un lote de bananos importados por Rusia desde Ecuador.

"El 14 de diciembre en los bananos que llegaron de Ecuador a Rusia y acompañados con un certificado fitosanitario expedido por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (...) de Ecuador que garantiza la conformidad de este producto con las normas fitosanitarias de la Unión Económica Euroasiática, volvió a detectarse la mosca jorobada polífaga (Megaselia scalaris (Loew))", dijo la autoridad rusa.

El comunicado del Ministerio de Agricultura de Ecuador añadió que Agrocalidad, ante la alerta fitosanitaria presentada en Rusia por la presencia de la mosca jorobada en bananos ecuatorianos, mantiene controles articulados locales e internacionales con el sector y la empresa privada, así como con cada una de las instancias pertinentes, cumpliendo con las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF), utilizadas por los Organismos Nacionales de Protección Fitosanitaria.

Aseguró que cuenta con un importante equipo técnico de inspectores fitosanitarios distribuidos en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y sitios de producción para

"Como resultado de este procedimiento de seguridad fitosanitaria, se exporta a escala mundial, aproximadamente 69"345.990 toneladas de banano desde 2014 hasta noviembre 2019, lo que ha significado la emisión de 613.788 certificados fitosanitarios, de los cuales no se ha recibido ninguna notificación por Megaselia scalaris (mosca jorobada) desde ningún destino; y desde el 2014 hasta el 30 de octubre de 2019, emitió 43.466 certificados fitosanitarios de banano a Rusia correspondientes a 7"820.253 toneladas exportadas con cero notificaciones de plagas", enfatizó el comunicado.

El comunicado sostuvo que para proteger la salud de los consumidores existe la obligatoriedad de la implementación y certificación de Buenas Prácticas Agropecuarias en la producción a los proveedores de las empresas exportadoras.

El Ministerio de Agricultura ecuatoriano añadió que la mosca jorobada no es una plaga de banano, no se evidencia un contacto directo entre la mosca y la fruta, no ha afectado las plantaciones, ni la calidad de banano y se ha comprobado que su presencia no afecta el consumo normal de banano.

Esto es que no representa ningún peligro para la salud humana; sin embargo, a través de las autoridades diplomáticas acreditadas en Rusia, Agrocalidad se encuentra en comunicación permanente con sus homólogos para subsanar cualquier información técnica que se requiera para superar la situación actual.

"Reafirmamos nuestro interés por superar aspectos técnicos, preservar volumen y calidad de exportación y solidificar la relación con países que han sido y son un mercado de suma importancia para el Ecuador", destacó el comunicado.

Ecuador vende su banano a más de 78 países, incluida Rusia, de la cual es el mayor proveedor.

Según el Servicio Federal de Aduanas, suministró el pasado año unas 1.495.000 toneladas, o el 96% del volumen total.