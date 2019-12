EEUU "no tiene voluntad política" para una relación pacífica con Cuba

LA HABANA (Sputnik) — Washington no tiene la voluntad política de construir una relación pacífica y respetuosa con Cuba, expresó en conferencia de prensa Carlos Fernández de Cossío, director general para Estados Unidos de la cancillería en la isla.

Con la experiencia de los años recientes, en que se demostró que es posible construir una agenda bilateral, que no tiene sentido tratar de descubrir si es posible o no que nuestros países puedan construir una relación bilateral, pero esto depende de la voluntad política, y como se sabe, hoy no existe en el Gobierno de EEUU la voluntad de construir una relación pacífica y respetuosa con Cuba", enfatizó Fernández de Cossío, en un encuentro con la prensa nacional y extranjera en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) de La Habana.

El alto funcionario de la cancillería de la isla precisó que uno de los principales obstáculos para desarrollar relaciones normales entre La Habana y Washington es la ley Helms-Burton —conocida también como ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana—, que codifica y recrudece el bloqueo económico , comercial y financiero impuesto por EEUU a Cuba desde 1962.

Esta ley establece la internacionalización del bloqueo contra la isla, sanciona a terceros países por negociar con La Habana, impone prohibiciones a créditos y ayuda financiera a países y organizaciones que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba; dificulta la inversión extranjera en Cuba, y apoya los reclamos judiciales de propiedades estadounidenses nacionalizadas.

"Mientras exista la ley [estadounidense] Helms-Burton, mientras se mantenga vigente, no es posible pensar en una relación sostenible entre nuestros dos países, que cualquier esfuerzo futuro para la relación bilateral va a tener que tomar en cuenta el obstáculo que representa esta ley", subrayó Fernández de Cossío.

Respecto a un eventual rompimiento de relaciones diplomáticas entre cuba y EEUU, vínculos que fueron restablecidos en diciembre de 2014, después de casi medio siglo de distanciamiento, el funcionario de la cancillería cubana aseguró que las autoridades de la isla están listas para cualquier escenario.

"No creo que haya una ruptura de relaciones —dijo Fernández de Cossío—, francamente no sé si sucederá, si conozco que hay un grupo de personas poderosas dentro de EEUU que tienen esa intención, lo que no puede Cuba es sorprenderse con esa realidad, si es que sucede".

Sin mencionar nombres, el director general para EEUU en el ministerio cubano de Relaciones Exteriores, hizo alusión a los principales promotores del actual estado de tensión en los vínculos bilaterales, entre ellos a los funcionarios estadounidenses Mauricio Claver-Carone, director de asuntos del Hemisferio Occidental, en el Consejo de Seguridad Nacional; y el senador republicano Marco Rubio, de Florida.

Cuba cree que deben existir relaciones bilaterales con EEUU, y trabaja a favor de que existan esas relaciones, y sabemos que ese es el interés de la mayoría del pueblo estadounidense, pero si no existieran, estamos listos para asumir ese desafío, así vivimos durante muchos años sin que nadie perdiera el sueño en este país", enfatizó Fernández de Cossío.