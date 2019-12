Al menos 4 estados de Venezuela registran escasez de combustible

"Yo trabajo distribuyendo mercancía y aquí como las distancias son largas, tengo que echar combustible cada 3 días y el último mes me he tenido que quedar varias veces parado porque no he podido llenar el tanque, algunas estaciones están cerradas y en las que tienen gasolina hay colas kilométricas", dijo a Sputnik Enrique Bastidas, residente del estado Carabobo.

En diciembre, muchos venezolanos utilizan los días de descanso laboral que se otorgan por el fin de año para visitar otras regiones del país, pero esta vez la ausencia del combustible cambió los planes.

"Esto era impensable en Venezuela, yo tomé la decisión de no viajar a Caracas a pasar navidades con el resto de mi familia porque no he podido echar gasolina, me voy en la madrugada y las colas ya son muy largas, o sencillamente el día que me toca echar, por el terminal de mi placa no hay gasolina", indicó a esta agencia Roberto Magallanes, residente de San Antonio del Táchira.

En el estado Bolívar, en los meses de septiembre y octubre, los habitantes habían notado una mejoría en el suministro de combustible, pero en noviembre retornaron las filas kilométricas.

"Tengo 80 años y mi esposa 77, le están poniendo quimioterapias en Ciudad Bolívar, semanal tengo que hacer viajes hasta allá, a una hora de aquí, les muestro los exámenes a los militares que cuidan las bombas y me dicen que no es su problema, esto es inhumano, llego a las 4 de la madrugada, y me toca todo a mi solo porque mis 4 hijos están fuera del país", contó Antonio Márquez a Sputnik.

En el estado Zulia las autoridades informaron el lunes en una rueda de prensa que aplicarán medidas similares a las que se emplean en Bolívar, para el suministro de gasolina, es decir, un control por el número en el que termina la matrícula de los autos.

En Caracas y las ciudades aledañas la situación se ha mantenido más estable.

Sin embargo, en un recorrido realizado en los últimos días, esta agencia corroboró que se registraron filas de hasta 3 horas para llenar el tanque de los autos, debido a que algunas estaciones de servicio permanecían cerradas.

La estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) que se encarga del suministro de gasolina en todo el país no contestó a Sputnik sobre las causas de esta escasez de combustible.

El Gobierno de Venezuela denunció que las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a su país complican la compra de gasolina, así como de los componentes para prepararla.