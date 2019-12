López Obrador repudia agresiones por un cuadro que pinta a Zapata desnudo y con tacones

"No debe haber crímenes de odio, lo repruebo con toda mi alma, no aceptamos eso", expresó el mandatario al tiempo que llamó a los familiares del caudillo, quienes comenzaron los reclamos, a dialogar y alcanzar un acuerdo.

Los familiares descendientes del caudillo de la Revolución Mexicana, que estalló en 1910, catalogaron la pintura como "ofensiva", y activistas de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) irrumpieron el 10 de diciembre en el teatro Bellas Artes.

​"Tenemos que ser respetuosos, no solo ser tolerantes, sino respetuosos de las manifestaciones de pensamiento; no estoy de acuerdo con la violencia ni las agresiones a organizaciones que defienden la libertad, no es ese el camino", señaló el gobernante.

El jefe del Ejecutivo instruyó a la secretaria federal de Cultura, Alejandra Frausto, a propiciar el diálogo para la búsqueda de acuerdos con la familia de Emiliano Zapata (1879-1919), el autor de la pintura, Fabián Cháirez, y personas que se han manifestado "agraviadas" por la intolerancia del grupo que irrumpió en el recinto.

"Este asunto del retrato de Emiliano Zapata ha generado polémica (...), esta organización que participó no necesariamente responde a la inconformidad manifestada por la familia Zapata", prosiguió López Obrador.

La obra muestra al emblemático caudillo de espesos bigotes negros desnudo, a caballo, usando zapatillas con pistolas en los tacones y un sombrero rosa.

"Soy amante de la libertad, si no fuese presidente, podría estar exclamando, coreando en las calles: 'prohibido prohibir'; pero como presidente de México tengo que buscar la conciliación y lograr que no se afecten las libertades", subrayó.

El jefe de Estado sostuvo que las agresiones no están vinculadas a la familia de Zapata, con quienes ha tenido contacto en diversas ocasiones y apoyan al movimiento político gobernante.

El próximo 6 de enero, el mandatario viajará a la tierra natal del caudillo, para conmemorar en Anenecuilco, estado de Morelos (sur), el aniversario de la Ley Agraria que promovió Zapata con el grito de "tierra y libertad".

El 9 de diciembre, descendientes de Zapata anunciaron que emprenderán acciones legales contra el pintor Cháirez.

La obra es parte de la muestra Emiliano Zapata después de Zapata, que se inauguró el 27 de noviembre en el marco del Año del Caudillo del Sur.