Los 'narcoabuelitos', el fenómeno que preocupa a la Policía colombiana

La Policía Antinarcóticos de Colombia tiene un nuevo e inesperado desafío: los adultos mayores. En lo que va del año, los agentes ya capturaron a unas 14 personas mayores de 65 años que intentaban trasladar cocaína hacia el exterior. Las autoridades están preocupadas por este tipo de casos, al que ya denominan como 'narcoabuelitos'.

De los 14 adultos mayores detenidos por la Policía colombiana en 2019, ocho fueron capturados cuando pretendían llevar cocaína hacia España, de acuerdo al diario nacional El Tiempo. Los demás tenían como destino otros países europeos como Portugal, Francia, Alemania, Holanda y Rusia, o de la región, como Brasil.

"Me dijeron que llevara un encargo a España. No entraron en detalle y yo no pregunté mucho. La plata que me ofrecieron la necesitaba con urgencia y acepté", contó un hombre de 66 años que fue capturado en el Aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, cuando intentaba embarcar hacia Madrid con casi 2 kilos de cocaína.

Según recoge el periódico, los narcotraficantes no solo le ofrecieron dinero, sino que en tan solo 15 días solucionaron su visa, le entregaron los pasajes necesarios y le dieron contactos en la capital española.

Para evitar ser descubierto, le colocaron la droga en pequeñas bolsas que adhirieron alrededor de su vientre. Luego recubrieron la zona con látex para que simulara una capa de piel. Pero el dispositivo no funcionó como pensaban. El hombre fue capturado por los agentes de la Policía Antinarcóticos en el aeropuerto.

Los líderes del narcotráfico no discriminan edad ni condición de los 'narcoabuelitos'. En octubre, la Policía detuvo en el aeropuerto de Rionegro, en el departamento de Antioquía, a una anciana de 81 años en silla de ruedas. La mujer llevaba casi 3 kilos de cocaína en una estructura metálica de la silla.

Otro caso de este tipo que tuvo mucha repercusión fue el de un ciudadano británico de 78 años también capturado en el aeropuerto El Dorado. El hombre era el propietario de una maleta con 107 limas para pies, que al ser inspeccionadas revelaron 9 kilos de cocaína. Su destino era Frankfurt, Alemania.

Según la Policía, la elección de adultos mayores para este tipo de encargos se explica por la vulnerabilidad económica o de salud en la que suelen estar envueltos. Además, los narcotraficantes saben que, en caso de ser detenidos, difícilmente irán a la cárcel, puesto que por su edad podrán gozar de prisión domiciliaria. Asimismo, los agentes advierten que muchas veces la propia familia de los adultos mayores los convence de prestarse para transportar la droga.