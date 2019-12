Gabinete de Alberto Fernández promete una "nueva agenda" en su asunción

Varias figuras del próximo gobierno y del peronismo se dieron cita en la sede del Congreso argentino desde la mañana de este martes para presenciar la toma de mando de Alberto Fernández. Los invitados destacaron la importancia del comienzo de un nuevo proyecto político que permita a los argentinos superar la crisis económica de los últimos años.

La nueva vicejefa de Gabinete dijo que habrá medidas "para los más vulnerables"

Una de las primeras en llegar fue la economista Cecilia Todesca, designada por Fernández como nueva vicejefa de Gabinete.

"Vamos a recuperar el país, trabajar todos juntos y tranquilos. Es un momento complicado pero vamos con alegría", aseveró, en declaraciones a la prensa recogidas por Sputnik en el lugar.

Todesca adelantó que el nuevo Gobierno anunciará prontamnete "una serie de medidas" destinadas a "recuperar a los que están más vulnerables y los que han sufrido más esta crisis". "De ahí para arriba para todos y todas", complementó.

La nueva vicejefa de Gabinete, que trabajará conjuntamente con el jefe de Gabinete Santiago Caffiero, dijo que asume su cargo "con alegría y mucha responsabilidad" y se comprometió a trabajar "por la dignidad, la educación y una patria más justa".

© Sputnik / Francisco Lucotti Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete del Gobierno de Alberto Fernández

El nuevo ministro de Defensa informó a Fernández sobre avión chileno

El nuevo ministro de Defensa, Agustín Rossi, deseó que "la Argentina que empieza hoy sea distinta a la de estos cuatro años" y dijo que los argentinos entenderán que "a partir de hoy hay un Gobierno distinto que tiene una agenda distinta, con prioridades distintas".

"No hay nada más importante para un gobernante que hacerle bien a la gente y tratar de mejorarle la calidad de vida a los argenteinos. Macri hizo exactamente al revés: le complicó y le empeoró la vida a los argentinos. Alberto va a hacer lo contrario: va a trabajar para que la vida de los argentinos sea mejor y sea feliz", añadió.

Rossi reveló que tuvo un diálogo con Alberto Fernández en el que le informó sobre la desaparición del avión de la Fuerza Aérea de Chile que se dirigía hacia la Antártida. En ese sentido, informó que las Fuerzas Armadas de Argentina se pusieron a disposición para colaborar con la búsqueda y el rescate.

© Sputnik / Francisco Lucotti Agustín Rossi, ministro de Defensa del Gobierno de Alberto Fernández

De Mendiguren remarcó la necesidad de acercar Argentina a Brasil

El expresidente de la Unión Industrial Argentina Jose Ignacio De Mendiguren también se hizo presente en el Congreso. Consultado sobre la situación de Argentina, remarcó la necesidad de un mayor acercamiento con Brasil.

"Argentina y Brasil juntos tenemos el 73% de la proteína vegetal del mundo, Brasil es el segundo productor de mineral de hierro del mundo, entre los dos tenemos el 55% de las reservas de litio del mundo, tenemos agua. No podemos no tener un proyecto común", remarcó.

De Mendiguren restó importancia a las diferencias entre Fernández y el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, señalando que "los intereses de Argentina y Brasil son superiores a los circunstanciales presidentes de ambos países".

La Nación y la provincia de Buenos Aires, con los mismos desafíos

La nueva vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, también participó del evento junto al gobernador electo, Axel Kicillof.

Magario comparó la situación del país con la de la provincia de Buenos Aires: "Está todo muy complicado pero no quiere decir que por eso no vamos a poner los fondos donde corresponden, no en los ajustes si no en nuestra gente para que se reactive el trabajo, la educación y para que todos puedan vivir de un salario mínimo".