Aumento del uso del dólar en Venezuela afecta a quienes solo perciben moneda local

"Mi esposo y yo somos pensionados, cada uno recibe 150.000 bolívares (3,9 dólares), nosotros no tenemos, como otros, hijos fuera del país que nos manden dinero, y aquí te dicen que algo vale un dólar y lo mantienen así, pero un dólar el viernes pasado (22 de febrero) equivalía a 30.000 bolívares y este viernes serían 40.000", dijo Rosaura Quevedo a Sputnik.

Quevedo explicó que a pesar de la caída constante de su poder adquisitivo producto del incremento casi diario del dólar, logra "ayudarse" adquiriendo los productos subsidiados que vende el Gobierno a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

"Lamentablemente cuando no llega el CLAP a tiempo pasamos trabajo, porque con eso es que nos medio ayudamos, este mes por 15.000 bolívares (0,39 dólares) entre la caja y el transporte recibí 5 kilos de arroz, 2 kilos de lentejas, 1 kilo leche, 1 kilo de harina y 4 de harina de maíz", explicó.

En un recorrido que realizó esta agencia por diversos supermercados de Caracas, corroboró que el precio de cada uno de esos productos equivale a más de un dólar.

Para el economista José Gregorio Piña, exdirector del Banco Central de Venezuela, la abrupta devaluación del bolívar es ocasionada por un tipo de cambio ficticio "fijado por actores especulativos y está enormemente sobreevaluado el tipo de cambio que se fija actualmente".

Piña consideró que en este escenario pierden quienes tienen ingresos fijos en la moneda local.

Pero afirmó que hay muchas personas, "inclusive en las clases populares, las personas que trabajan por su cuenta, a nivel humilde, plomeros, herreros, carpinteros, zapateros, las personas que hacen trabajo doméstico, todos ellos cobran en función del dólar, que es lo que no ha permitido que haya una crisis humanitaria".

"Salario social"

El especialista destacó además que en Venezuela los servicios básicos como luz, agua, teléfono e incluso combustibles pueden costar menos de un dólar, que sumado al Clap, en su opinión conforman un "salario social".

No obstante, ciudadanos consultados por Sputnik señalaron que esperan poder adquirir los productos

"Yo soy secretaria y me pagan 500.000 bolívares (13 dólares) mensuales con eso no puedo comprar comida, yo no quiero tener que esperar un CLAP siempre, quiero que me paguen al menos 200 dólares (7.640.844 bolívares) para poder comprar mi comida sin problema con mi trabajo", expresó Luisana Morales.

Al respecto, el economista sostuvo que es necesario evaluar que en otras naciones de la región se percibe más remuneración salarial, pero la población debe pagar más por servicios, impuestos, entre otros.

¿Dolarización?

"Estamos dolarizados", repite con frecuencia la gente en la calle, pero el economista y diputado opositor Ángel Alvarado explicó que lo que ha surgido es una libre circulación de una divisa.

"No hay dolarización porque no está dolarizada la banca, no está dolarizado el crédito, lo que hay es libre circulación de monedas de facto, no hay una dolarización, y la libre circulación de moneda es un proceso típico de cuando tienes una hiperinflación, y le tiene que permitir a la gente usar otra moneda", señaló a esta agencia.

Alvarado explicó que la realidad es que la mayoría de los venezolanos percibe sus ingresos en bolívares, "lo que ha provocado una inmensa desigualdad entre quienes tienen accesos en divisas y quienes no".

"La realidad es que la mayoría de los venezolanos gana en bolívares, la economía está con dólares, pero no para todo el mundo, y lo otro es que esta libre circulación del dólar ocurrió en el mínimo salario, es como que congela todo, y todo lo congelas y también el salario, en una sociedad como ésta se vive un proceso muy desigual, entre los que tienen dólares y los que tienen bolívares", acotó.

De acuerdo con un estudio publicado recientemente por la consultora Econoanalítica el 54% de las transacciones se están realizando en moneda extranjera.

El presidente Nicolás Maduro señaló en una entrevista transmitida recientemente por medios estatales, que su país seguirá teniendo el bolívar como la moneda nacional, y dijo que no ve mal el proceso al que algunos refieren como dolarización.

"No lo veo mal, ese proceso que llaman dolarización puede servir para la recuperación y despegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía: gracias a Dios existe", afirmó Maduro en la televisión estatal.

Pero pese a este reconocimiento por parte del Gobierno de que existe un incremento del flujo del dólar, el salario de los venezolanos no ha sido indexado al valor de esa u otra divisa.

Piña expuso que esta decisión no se ha tomado, porque no hay recursos para hacerlo.

"¿Por qué no se ha hecho? Por algo muy simple, porque no hay dinero para hacerlo, porque los bolívares salen precisamente de los ingresos del petróleo, que han disminuido en más del 90%, por diversas razones", acotó.

Ambos especialistas, aunque reconocen que el incremento del uso del dólar puede generar cierto equilibrio en algunos aspectos, coinciden en que dolarizar no sería la solución para la hiperinflación que atraviesa Venezuela.

Para Alvarado la solución para el incremento del salario debe pasar por la reactivación de la producción petrolera y la producción de bienes y servicios a través de la inversión extranjera y Piña cree que el camino está en que el bolívar sea la fracción monetaria, física, del Petro, una criptomoneda creada por el Gobierno en 2018, cuyo valor se calcula en base a piedras preciosas y minerales.