López Obrador: "Los extranjeros armados" no podrán intervenir en México

"No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio; [los] extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio, desde 1914 no hay una intervención extranjera en México y eso no lo podemos permitir", dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

Acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Exteriores dijo que "afortunadamente la respuesta ha sido positiva", al tiempo que adelantó que este 25 de noviembre va a compartir la agenda de trabajo, "para dar subsecuentes que amplíen la cooperación" bilateral.

Ebrard dijo que ambos países necesitan combatir en conjunto a las organizaciones criminales.

"Estamos obligados darle resultados a nuestras sociedades y para eso tenemos que cooperar", aseguró.

En ese esfuerzo, recordó que ya existe un grupo de alto nivel para abordar el tema del tráfico de armas, "que podría ser la principal contribución de EEUU en el combate a las organizaciones criminales y reducir su capacidad de fuego".

La respuesta de la Casa Blanca ha sido satisfactoria en la cooperación, para el control de "temas armas y finanzas [del crimen] y otros temas que México ha planteado", aseguró el canciller.

La declaración de Trump surgió de una solicitud hecha el 24 de noviembre en la plataforma de peticiones de la Casa Blanca por parte de la familia mexicano-estadounidense LeBarón, para que se realizara la designación de "terroristas" para los criminales, tras ser víctima de la violencia del narcotráfico en las montañas del norte de México, donde fueron asesinadas tres mujeres y seis niños a principios de este mes.

En declaraciones a la televisión estadounidense, el presidente estadounidense dijo que "absolutamente" va a designar como "organizaciones terroristas" a los carteles de drogas, y añadió que ya le ofreció "ayuda" a México para abordar el tema.

Sobre la masacre de la familia LeBarón, el 4 de noviembre pasado, la Fiscalía General mexicana "tiene avances significativos, que dará a conocer cuando lo considere necesario y fundamentado", adelantó Ebrard.

"Tenemos la convicción de que va haber justicia", agregó el canciller, quien dijo además que otra prioridad de las autoridades es controlar las finanzas de las organizaciones criminales, "que tienen ganancias extraordinarias".

Ebrard detalló que las autoridades mexicanas han congelado las cuentas de 771 personas y las de 1.057 empresas, por un total de más 5.000 millones de pesos mexicano (250 millones de dólares).