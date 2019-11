Cómo México se sumó a la lista de países antiglifosatos

La decisión de negar la importación de mil toneladas del herbicida glifosato fue tomada por la Dirección general de gestión integral de materiales y actividades riesgosas, que forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y recursos naturales mexicana (Semarnat).

Su titular, Víctor Toledo, explicó públicamente que la medida se basó en la "urgente necesidad de crear una política pública agroecológica que incluya la supresión de los efectos nocivos ambientales, sociales y culturales de la agricultura moderna"

"El secretario Víctor Toledo está argumentando que hay evidencia para prohibir el glifosato en México, debido al gran número de artículos científicos que existen a nivel mundial, además de las prohibiciones que se han dado en otros países", dijo la abogada y campañista legal de Greenpeace en México María Colin.

"Están también los juicios entablados en EEUU por personas que han utilizado el glifosato por años y ahora tienen enfermedades debido a la falta de información y a la mala fé de la empresa, al no advertir acerca de los efectos del uso de este químico que ellos conocían", afirmó.

El glifosato es el componente activo de más de 750 herbicidas utilizados desde la agricultura extensiva a la jardinería y que ha sido puesto en jaque a partir de una lluvia de denuncias en distintas partes del mundo, desde la Argentina a Estados Unidos y prohibido en lugares tan distantes como Vietnam y Austria, el primer país europeo en rechazar la importación y el uso de este potente químico.

Una pugna mexicana

La negativa a dar autorizaciones para importar glifosato a México, señalaron desde la Semarnat, se sostendrá "en tanto no existan elementos e información científica contundente que garantice que el uso de este herbicida no afecta o vulnera ningún derecho fundamental consagrado por nuestra legislación y que no pone en riesgo al medio ambiente", según puede leerse en la circular oficial de la instituición.

​Colin explicó que el argumento de Toledo es sólido para aplicar el principio precautorio, que no se atrevieron a considerar funcionarios de Gobiernos anteriores, más cercanos al lobby de las corporaciones semilleras y de agronegocio, un cúmulo de empresas trasnacionales que tienen un enorme poder de incidencia en las legislaciones y decisiones gubernamentales locales.

"Hay dos fuerzas en el actual Gobierno de México respecto a este tema: por un lado funcionarios como Víctor Manuel Toledo, que piensan que se debe aplicar el principio precautorio porque hay evidencia suficiente para hacerlo y por otro, funcionarios que ven que hay que proteger a las grandes casas semilleras, seguir trabajando con plaguicidas, impidiendo la prohibición de uso, recomendada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos", dijo Colin a Sputnik.

El principio precautorio aplicado indica que para prevenir riesgos y daños "graves e irreversibles" a la salud humana y el medio ambiente, no debe utilizarse ciertas sustancias químicas en tanto no se tenga evidencia contundente de su inocuidad. El glifosato está lejos de estar en esta posición.

Por otra parte, la Comisión Nacional de derechos humanos mexicana emitió una recomendación (82/2018) a fines del año 2018 que exige a la Semarnat que restrinja el uso de plaguicidas de alta peligrosidad en México.

Según cifras aportadas por la Semarnat, entre 1974 y 2014 se produjeron 8.6 millones de toneladas de glifosato en el mundo para ser utilizado como complemento de los cultivos transgénicos, especialmente la soja RR, la primera soja transgénica resistente a este herbicida, creada por la corporación Monsanto, ahora absorbida por Bayer.

Aunque su uso desbordó ya a los cultivos transgénicos, según el Centro Internacional de investigación sobre el cáncer de las Naciones Unidas, este agroquímico que es potencialmente dañino para la salud y la biodiversidad ambiental (elimina a los insectos polinizadores de las plantas, así como a otros claves para la salud humana, como las abejas) ya se utiliza en el 45% del área agrícola mundial.