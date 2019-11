Ecuador adjudica a Glencore importación de diluyente Cutter Stock

QUITO (Sputnik) — La petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador adjudicó a la empresa Glencore Ltd. la importación de 1,05 millones de barriles de Cutter Stock, informó empresa.

"La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Petroecuador adjudicó a la empresa Glencore Ltd. la importación de 1.050.000 barriles de Cutter Stock, que será utilizado para mezclas en la preparación de Fuel Oil", dijo Petroecuador en un comunicado.

Petroecuador recibió cuatro ofertas de las empresas Freepoint Commodities Llc., Glencore Ltd., Trafigura Pte. Ltd. y Vitol Inc.

De acuerdo con los términos del concurso, el volumen ofertado de Cutter Stock arribará al país en cinco cargamentos de 210.000 barriles cada uno; el primero será entregado entre el 10 y 12 de diciembre.

La importación permitirá a Ecuador tener reservas de este derivado hasta febrero del 2020.