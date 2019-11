El presidente del Senado paraguayo defiende proyecto aprobado por su cámara

El presupuesto aprobado es "mucho más razonable, pero con equivocaciones", dijo Llano en rueda de prensa, citado por el diario local Última Hora.

Entre las "equivocaciones" Llano mencionó la inclusión de unpara los funcionarios de la estatal Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

"Lamentablemente hubo una equivocación en los votos de la senadora Desirée Masi, del senador Pedro Santa Cruz, y el senador Paraguayo Cubas en el tema de la ampliación de los funcionarios de la ANDE, si no lo hubieran hecho, ese tema hubiera sido rechazado y particularmente creo que eso es lo que correspondía", opinó Llano en la conferencia.

El senador agregó que "lo segundo que no me gustó fue el aumento nuevamente al Poder Judicial, siempre las instituciones aluden a los recursos propios, pero hay que entender que los recursos que recauda cualquier institución del Estado no es que le pertenece en exclusividad a esa institución que deberían reorientarse, entiendo yo, a los programas de carácter sociales vinculados a educación pública".

La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto presupuestal el 14 de este mes, y volverá a tratar el texto modificado que adoptó el Senado.

La economía paraguaya entró hace unos meses en recesión técnica, a partir del dato del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, que mostró una caída de 3% —el peor en 10 años— cuando en el trimestre anterior la contracción había sido de 2,1%.

Sin embargo, el 12 de este mes el Fondo Monetario Internacional anunció una previsión de crecimiento de 4% para el año próximo, aunque estará condicionado a la situación de países como Argentina.