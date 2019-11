El embajador de China en Panamá desmiente el supuesto pago a ese país por romper con Taiwán

"Afirmación falsa o especulación errada. No se pagó ni se prometió a pagar ni un centavo a ninguna persona por adoptar la política de una sola China. Se trata de una cuestión de principios y los principios no se venden ni compran, por lo menos, no por China", publicó el diplomático en su cuenta de la red social Twitter.

​La embajada asiática reaccionó así a los señalamientos de que el Gobierno de Varela recibiera un billón de yuanes en concepto de donaciones, después que Panamá rompió sus nexos diplomáticos con el territorio de Taiwán, el 13 de junio de 2017.

La presunta cifra salió a la luz en una supuesta conversación de Varela con Jorge Barakat, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá, quien le sugirió al entonces mandatario "no mencionar la donación del billón de yuans porque puede dar la impresión que fue el precio por la ruptura con Taiwán".

"Busquemos la verdad en la humildad de los hechos, no en la arrogancia de los prejuicios. A China no le interesa inmiscuirse, ni activa ni pasivamente, en la política doméstica ajena", agregó el diplomático en sus redes sociales, en alusión a las versiones de prensa que sugirieron la supuesta compra de los vínculos.

Wei calificó de "especulaciones sin ningún fundamento" las acusaciones, e insistió en ejercer la libertad de expresión de modo responsable, "no fantasioso o demagógico".

El supuesto consejo de Barakat a Varela salió a relucir entre conversaciones filtradas de la aplicación de mensajería WhatsApp por una web anónima denominada VarelaLeaks, las cuales exponen presuntas conspiraciones del exmandatario (2014-2019).

Varela ha reconocido que las conversaciones salieron de su celular, pero afirma que muchas de ellas fueron manipuladas para atacarlo.