Oficina boliviana de Interpol niega haber activado "sello azul" para búsqueda de Morales

"No existe ninguna notificación azul para Evo Morales y Álvaro García", dijo en declaración a esa emisora el director nacional de Interpol, coronel Jorge Campos.

El mismo Morales había denunciado horas antes en México, donde está asilado, que la Interpol había iniciado su búsqueda supuestamente en seguimiento de una demanda presentada por el gobierno de facto instalado hace dos semanas en Bolivia, que lo acusa de sedición y terrorismo.

"La Interpol me está buscando en América el Sur por delitos que no existen, (...) sedición y terrorismo es una acción netamente política; no me están procesado por corrupto", dijo Morales en la capital mexicana, afirmando que las acusaciones obedecerían a que "dentro del sistema capitalista los movimientos sociales somos criminales".

Cuando la radio insistió preguntando al coronel Campos si se había activado el "sello azul" para buscar a Morales y García, respondió: "No, no, es falso, hemos revisado el sistema y no tiene ninguna notificación azul; no se activó ningún mecanismo desde Interpol".

Morales, primer presidente indígena de Bolivia, renunció el pasado 10 de noviembre presionado por manifestaciones ciudadanas y de comités cívicos contra un supuesto fraude en su victoria electoral del 20 de octubre y está asilado desde el 12 de noviembre en México.