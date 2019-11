Japón dona 3,2 millones de dólares para alimentar a migrantes venezolanos en Ecuador

"Ecuador recibirá del Gobierno japonés una donación de 350 millones de yenes japoneses, un poco más de 3,2 millones de dólares, para la adquisición de alimentos que serán destinados a los migrantes venezolanos que llegan al país", señaló la Cancillería en un comunicado.

Los recursos serán canalizados a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Para formalizar la donación el 27 de noviembre se suscribieron las notas diplomáticas entre la Embajada del Japón en Ecuador y el PMA.

El comunicado añadió que los recursos incrementarán los existentes en la línea de Cooperación Financiera No Reembolsable denominada "Food Aid Grant to Venezuela Migrant Crisis in Ecuador".

En el acto de suscripción de notas diplomáticas, el canciller ecuatoriano, José Valencia, agradeció la solidaridad de Japón y afirmó que los fondos ayudan mucho a los esfuerzos del Gobierno de Ecuador por procurar que la migración venezolana que llega Ecuador sea segura y se atienda sus necesidades".

El embajador de Japón en Ecuador, Yuji Sudo, mientras tanto, destacó que los fondos ayudarán a migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad, ubicados en diversas provincias de Ecuador, con la entrega de alimentos como harina de trigo, harina de maíz, arroz y aceite vegetal.

Este programa de ayuda humanitaria tendrá una duración de cuatro meses y se desarrollará entre diciembre de 2019 y marzo de 2020.

Sudo además resaltó la masiva acogida en Ecuador a los migrantes venezolanos y aseguró su deseo es continuar cooperando y uniendo esfuerzos con el Gobierno ecuatoriano para ayudar a los migrantes en situación de vulnerabilidad.

La donación japonesa será entregada por el PMA a nacionales venezolanos en, mediante cupones para alimentos, por un valor de 25 dólares, que se podrán adquirir en una cadena de supermercados del país.

Además, se entregarán alimentos a los comedores comunitarios y kits de emergencia en los puntos fronterizos ubicados en Rumichaca y San Miguel (en la frontera con Colombia) y Huaquillas (en la frontera con Perú).

El representante del PMA en Ecuador, Mario Touchette, enfatizó que los cupones, que actualmente se entregan en 14 provincias del país, se financian únicamente con cooperación internacional, sin contribución del Gobierno ecuatoriano.

En Ecuador, según datos oficiales, existen alrededor de 400.000 migrantes venezolanos.