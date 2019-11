Ministro de Defensa: Chile vive una situación "extremadamente crítica"

SANTIAGO (Sputnik) — El ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina, aseguró ante la Cámara de Diputados que el país vive una situación extremadamente crítica por las protestas sociales, ya que la violencia está alcanzando niveles que no se veían desde el retorno a la democracia en 1990, informaron medios locales.

"La situación que está viviendo el país es extremadamente crítica en materia de seguridad; se está llegando a niveles de violencia que no se registraban en Chile desde el retorno a la democracia, bajo ninguna circunstancia (...) asaltos, saqueos, enfrentamientos en la calle de ciudadanos, policías y Carabineros absolutamente desbordados", informó Espina, según reportes de medios.

El ministro concurrió este 27 de noviembre a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en donde se analizó un informe de Amnistía Internacional que denunció la existencia de múltiples violaciones a los derechos humanos debido al accionar de la policía y de las Fuerzas Armadas en las múltiples manifestaciones ciudadanas.

El estudio del organismo reveló, entre otras cosas, que tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros (policía militarizada) "han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población chilena, usando de manera innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar a aquellas personas que valientemente continúan en las calles exigiendo legítimamente sus derechos".

Además, consignó la existencia de cinco personas fallecidas a manos de uniformados y 2.400 personas heridas con distintos tipos de armas, 287 de las cuales presentan traumas oculares graves.

El ministro agregó que "es un deber, no es un favor a Chile, que las autoridades políticas sean capaces de concordar medidas de seguridad para proteger a los chilenos", informó la Televisión Nacional.

Aseguró que "no va a haber ni va a subsistir otro acuerdo, de otra naturaleza, si no hay respeto al orden público y mínimas garantías de que no se van a producir ataques como se están produciendo permanentemente".

En la tarde del 26 de noviembre ocurrieron saqueos a un hotel y varios supermercados e incendios en varias zonas del país, informaron medios locales.

El Hotel Costa Real de la Serena fue saqueado y posteriormente incendiado el 26 de noviembre de noche, publicó el portal local Biobio.

El Metro de Santiago informó que hay líneas que están cerradas este 27 de noviembre por manifestaciones en el exterior.

Las protestas comenzaron contra la suba del pasaje del Metro de Santiago, pero rápidamente se extendieron por todo el país en reclamo de amplias reformas para reducir la desigualdad.

La Fiscalía de Chile está investigando 26 muertes en el marco de las manifestaciones, al menos cinco de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y la Policía.