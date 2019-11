La Fiscalía venezolana imputa a 505 funcionarios de seguridad por abusos

"En estos 27 meses hemos imputado a 505 funcionarios de cuerpos de seguridad como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos, de esta cifra han sido privados de libertad 390 efectivos", expresó el fiscal durante la presentación de un balance desde la sede del Ministerio Público en Caracas.

Saab manifestó que la detención de esos funcionarios desmiente el informe que presentó en julio pasado la Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien acusó de uso excesivo de la fuerza a los organismos de seguridad de Venezuela.

De igual manera, el fiscal manifestó que desde agosto de 2017 han procesado a 103 funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), por presuntos actos de corrupción.

El titular del Ministerio Público dijo que de ese organismo han judicializado a más de 100 funcionarios por hechos de corrupción.