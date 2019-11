Vicepresidenta venezolana acusa a Colombia de impulsar agresiones contra su país

"A buen entendedor pocas palabras! ¡Evidencia de la mano de Colombia en las agresiones contra Venezuela! ¡El odio santanderista de la élite gobernante es el mismo que derraman contra el pueblo hermano de Colombia!", escribió la canciller en su cuenta de la red social Twitter.

​Respecto a esa conversación filtrada por el portal de noticias colombiano Publimetro, el canciller Jorge Arreaza la calificó como una acción desesperada.

En el audio Blum, indica que "la solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a sacar (en referencia al presidente Nicolás Maduro)", y pide a Santos abordar el tema de la política latinoamericana.

Mientras, el embajador colombiano le señala que la situación política venezolana "está un poco parada", pero también le dice que cree "que eso se va a mover".

"Aquí había varias cabezas que manejaban lo de Venezuela de una manera distinta. Lo del Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), el Departamento de Estado lo quería, la Casa Blanca no. No sé en qué momento cambió la política en la Casa Blanca. Pero aquí todavía no se ponen de acuerdo", afirmó Santos a la canciller.

El diplomático agregó que "Trump no se va a meter en Venezuela. Pero si este señor no se va (Nicolás Maduro, presidente de Venezuela), Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible".

En cuanto a los planes para Venezuela, él ve viables acciones encubiertas en Venezuela "para generar ruido" y apoyo a la oposición, que asegura "está muy sola".

En reiteradas ocasiones, el Gobierno venezolano responsabilizó a Colombia de preparar un ataque por medio de la fabricación de acciones de bandera falsa.

El pasado 15 de noviembre, Maduro llamó a las autoridades policiales a estar alerta ante el envío de grupos terroristas por parte del Gobierno colombiano para atacar a Venezuela.

Por su parte, el presidente Iván Duque acusó a su par venezolano de proteger a una "banda de narcoterroristas".

El 3 de septiembre, Maduro activó el alerta naranja en la frontera venezolana con Colombia, ante presuntas amenazas de acciones de bandera falsa contra su nación.