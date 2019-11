Comisión universitaria de oposición entrega pliego de peticiones a militares venezolanos

"En ese documento le decimos a los militares que nosotros estamos aquí de forma pacífica para decirles que queremos que apoyen la democracia, que apoyen la autonomía universitaria", dijo a Sputnik Lustay Franco, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La movilización partió a las 12:30 hora local (16:30 GMT), y por primera vez en 5 años los estudiantes pudieron salir de la UCV por la puerta principal sin que se registraran choques con los cuerpos de seguridad.

Los manifestantes caminaron cerca de tres kilómetros tras salir de la universidad, estuvieron cerca de los accesos del sector Plaza Venezuela, el punto que divide el este del oeste y en el cual se encontraba un fuerte contingente de funcionarios de seguridad policial y militar, y caminaron hasta el Paseo Los Próceres que conduce al complejo militar Fuerte Tiuna.

Allí detuvo la marcha un piquete de la Policía Nacional Bolivariana, y uno de los funcionarios notificó a los líderes de la actividad que solo una comisión podría entrar a la zona militar.

Mientras, los demás manifestantes esperaron del otro lado del piquete.

Esta concentración convocada por la oposición y por la federación de estudiantes, señalaron sus dirigentes, contó con menos asistentes de lo que ese sector esperaba.

"Estamos protestando por la libertad, es verdad que no se ha tenido la misma convocatoria de antes, pero invitamos al pueblo a que se una, porque solos en esta lucha no podemos, hoy protestamos para exigirle a los militares que se pongan del lado de la Constitución y además por la autonomía universitaria", dijo a Sputnik Raymon Tinoco, consejero de facultad de Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

Por su parte, Carlos Cuomo, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Metropolitana, llamó a la sociedad civil a sumarse a sus convocatorias.

"Hay que admitir que no somos muchos hoy (21 de noviembre), pero eso no quiere decir que no vayamos a ser más en el futuro, antes en la Unimet éramos 3, luego 10, ahora 20 y la idea es incentivar eso en la población general, esto depende de todos, de nada sirve luchar desde el teclado, desde la casa, hoy la lucha es por una autonomía universitaria", agregó.

Ante esta convocatoria a movilización de la oposición, los principales accesos de la Universidad Central de Venezuela permanecieron cerrados.

Una vez concluida esta actividad se inició la marcha convocada por los seguidores del presidente Nicolás Maduro, la cual también tiene como punto de concentración el Paseo Los Próceres.