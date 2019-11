AMLO supera a Harry Potter en Amazon

Esta última entrega de AMLO es libro el más solicitado en varias secciones de ventas de la plataforma. Incluso en la sección 'Dinero y Política Monetaria' de Amazon, supera títulos como The Richest Man in Babylon del fallecido escritor estadounidense George S. Clason, o Think And Grow Rich de Napoleon Hill, el autor de autoayuda y superación más prestigioso del mundo.

En su versión impresa, el libro del presidente tendrá un costo aproximado de 11 dólares pero no estará disponible en librerías hasta el 1 de diciembre. El propio AMLO anunció que la primera tirada tendrá 40.000 copias.

Hacia una economía moral es el primer libro de AMLO desde que llegó a la presidencia de México en diciembre de 2018. Antes había escrito volúmenes como Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero, La gran tentación, La Mafia nos robó la Presidencia, La salida y No decir adiós a la esperanza, entre otros.

"El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la desconfianza", se lee en la sinopsis de Kindle en Amazon.

La plataforma argumenta en su descripción que el libro "permite entender con claridad la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de una economía nacional basada en la prosperidad general de la población y la restructuración de los organismos, las instituciones y, sobre todo, las prácticas políticas y sociales para servir al bien común y propiciar un verdadero Estado de bienestar".