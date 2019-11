El Gobierno de la Ciudad de México decreta "alerta de violencia de género"

"Hoy quiero informarles que he decido decretar la Alerta por Violencia en Contra las Mujeres", escribió la gobernante capitalina en su cuenta de la red social Twitter.

Sheinbaum publicó un texto con la explicación de "qué hemos hecho, qué hemos encontrado y de qué acciones va acompañada para proteger a nuestras niñas y mujeres".

Hoy quiero informarles que he decidido decretar la Alerta por Violencia en Contra de las Mujeres.



Aquí doy la explicación de qué hemos hecho, qué hemos encontrado y de qué acciones va acompañada para proteger a nuestras niñas y mujeres. pic.twitter.com/zyauENS2iI — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 21, 2019

​Al apoyar a mujeres en su proceso de denuncia de las agresiones sufridas, aumentaron las carpetas de investigación y detenciones y, por lo tanto, subió el registro de los delitos de agresión sexual y violaciones, explicó la jefa de Gobierno de la megalópolis, donde viven más de 20 millones de personas en su zona conurbada.

"Todos y todas en esta ciudad debemos decir ALTO, BASTA. Por mi parte enfrento la realidad y mi gobierno defenderá con fuerza a las mujeres, niñas y niños víctimas de los agresores sexuales", dice el anuncio oficial.

Desde 2015 hasta marzo de este año, la secretaría federal de Gobernación emitió "alertas de género" en 17 estados de la federación mexicana, y una declaratoria por "agravio comparado" en el estado de Veracruz (sureste).

Aquí las razones y las acciones que la acompañan para proteger a las niñas, niños y mujeres. pic.twitter.com/rENOHlWshW — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 21, 2019

​En 2018 se registraron 3.580 muertes violentas de mujeres en el país, según datos de la cartera federal de Gobernación.

El anuncio fue hecho poco después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo por la igualdad de género titulado Proigualdad 2019-2024, para que en la administración federal no existan "ni machismo ni discriminación".

Entre las mediadas, el Gobierno de México establece "que en los equipos de trabajo haya igual número de hombres y mujeres, y si se puede más mujeres, mejor".

"No habrá en este Gobierno discriminación, no vamos apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la Constitución y no habrá machismo; pero este es un proceso, se va avanzando, vamos a estar procurando que haya igualdad", expresó el mandatario en compañía de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, responsable de la política interior.

Los objetivos del acuerdo federal buscan "que haya más trabajo formal y mejor remunerado, garantizar educación, generar paz y seguridad", para las mujeres.

Otros objetivos apuntan a "generar empleos con más tiempo propio para el cuidado de sus familiares, mejorar la salud, procurar vida digna y una nueva cultura nacional de respeto a la mujer".

Los programas de bienestar social de la actual administración representan un gasto público de 300.000 millones de pesos (unos 15.000 millones de dólares), con énfasis en atención a las mujeres, afirmó.

López Obrador comenzó su exposición afirmando que "el movimiento feminista, independientemente de lo conceptual y teórico, debe tener siempre como guía, como referente, el humanismo, porque no se podría concebir el feminismo sin humanismo".

El Acuerdo de Igualdad es resultado de 32 foros celebrados en tres meses en el mismo número de estados de todo el país, en los cuales participaron más de 5.000 mujeres, que propusieron 37 estrategias y más de 200 acciones federales para la igualdad de género.