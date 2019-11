Lula: la victoria de Bolsonaro fue "ilícita" porque se basó en noticias falsas

"Saben que soy un tipo que perdió muchas elecciones, y cuando pierdo acepto el resultado, pero creo que el PT (Partido de los Trabajadores) debería haber protestado más por la victoria de Bolsonaro, que fue ilícita, fue un robo aquella industria de 'fake news' (noticias falsas), comentó durante una entrevista al canal en línea Nocaute.

Lula añadió que Bolsonaro tiene por delante tres años de mandato y se mostró contrario a una petición de " impeachment " (juicio político), porque considera que no cometió ningún delito de responsabilidad.

Aún así, reconoció que no tiene paciencia ni con el presidente ni con el juez ni los fiscales que le llevaron a prisión.

"No me pidan paciencia ni con Bolsonaro, ni con (el exjuez y actual ministro de Justicia Sérgio) Moro, ni con (Deltan) Dallagnol (fiscal de la Operación Lava Jato), no es un delito querer justicia, quiero recuperar el respeto que obtuve en la sociedad brasileña durante mi vida", dijo.

El expresidente también reiteró que el PT no debe hacer autocrítica y que debe presentarse como un partido fuerte y competitivo en las elecciones municipales de 2020.

Lula salió de la cárcel el pasado 8 de noviembre, después de que el Tribunal Supremo Federal decidiera que es inconstitucional que alguien esté preso hasta que no agote todos los recursos en todas las instancias posibles.

El líder del PT fue condenado a ocho años y diez meses de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de dinero y ahora lucha para que el Supremo anule su condena argumentando que Moro y los fiscales de la Lava Jato nunca actuaron de forma imparcial, por lo que no tuvo derecho a un juicio justo.