López Obrador imprime su visión histórica a desfile sobre la Revolución Mexicana

El presidente, quien reivindica su gobierno como "la cuarta gran transformación de México", junto con la Independencia, la reforma liberal del siglo XIX, encabezada por Benito Juárez y la revolución campesina de 1910, anunció el martes que "será un desfile para no olvidar las gestas de nuestro pueblo y de los héroes que nos dieron libertad, justicia, democracia, soberanía y dignidad".

"Petra", una locomotora de principios del siglo XX ya está dispuesta en la plaza principal del Zócalo de Ciudad de México, lo mismo que más de 2.000 caballos que representan los dos medios de locomoción de aquella revuelta.

Jinetes y "Adelitas" como se les llama a las mujeres que evocan a la mítica Adela de los corridos revolucionarios, han ensayado las coreografía a caballo en el recorrido que partirá desde los campos que rodean el Castillo de Chapultepec.

El desfile hará un recorrido de cerca de ocho kilómetros, desde el bosque que rodea esa fortaleza decimonónica, recorriendo el Paseo de la Reforma, hacia el corazón de la capital.

A diferencia de años anteriores, cuando el desfile se concentraba en los deportistas que habían logrado gestas en el último año, esta vez tendrá un marcado carácter histórico y político, anunció el mandatario.

Un total de 2.700 jinetes participaran en el evento, pero habrá también un despliegue militar que incluye unidades de la artillería, barcos y aviones, que harán el recorrido.

Protagonistas orgullosas

Actores caracterizados como héroes de la revolución, como los caudillos Pancho Villa y Emiliano Zapata, participaran en la cabalgata, en la que además se ha cuidado de dar un papel relevante a las mujeres que acompañaron a los revolucionarios, en la retaguardia y también cumpliendo misiones de combatientes, como la célebre Adelita.

Sandra Valeria, militar que representará a la combatiente histórica Valentina Ramírez, cuya gesta inspiró otro corrido revolucionario, se presentó ante periodistas orgullosa del papel en conmemoración de 109 años del inicio de aquella revolución de principios del siglo XX.

"Mi papel fue muy importante en la toma de Culiacán, me vestí de hombre, me amarré los pantalones y por el valor que tuve en el combate me ascendieron al grado de teniente", relató a la prensa durante uno de los ensayos del desfile.

Casado con la historiadora y periodista Beatriz Gutiérrez Müller, López Obrador nunca ha ocultado su pasión por los momentos de transformación que considera sustanciales y parte del legado con el que llegó al Gobierno el año pasado, en su tercer campaña electoral consecutiva

En el desfile se recrean también la llegada de los españoles a Technotitlán, el nombre indígena de la actual capital mexicana, de la cual se cumplieron 500 años este mes.

Igualmente habrá referencias a la expropiación petrolera y la participación de México en la Segunda Guerra Mundial.

"Es un momento muy emocionante, de no creerlo, estoy muy orgullosa de participar, ha valido la pena el sacrificio", adelantó a la prensa Elba Cortés, comandante del Agrupamiento Montado Femenino.

La locomotora "Petra", una máquina de fines del siglo XIX, fue montada junto a dos de sus vagones por gigantescas grúas, para convertir la plaza central frente al Palacio Nacional en un enorme escenario para un espectáculo masivo.