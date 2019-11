Beatriz Argimón, una feminista que puede ser la primera vicepresidenta electa de Uruguay

Argimón es la compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou, del opositor Partido Nacional (PN, centroderecha) que encabeza las encuestas para la segunda vuelta presidencial frente al oficialista Daniel Martínez, del Frente Amplio (FA, centroizquierda), también acompañado por una mujer, Graciela Villar.

La candidata milita desde que era adolescente en el PN y tuvo su primera participación en un cargo político en 1989, cuando fue electa edila en Montevideo.

Además de feminista, es católica, madre de dos hijos y abuela y estuvo casada tres veces.

En tiempos de "la resistencia a la dictadura (1973-1985), ella era militante de la coordinadora de la juventud, era empleada y sindicalista en OSE (Obras Sanitarias del Estado)", contó a Sputnik su correligionario y senador electo Luis Alberto Heber, que la conoce desde entonces.

Diputada entre 2000 y 2010, libró batallas por los derechos de las mujeres dentro y fuera de su partido.

Una de ellas fue la que terminó con la aprobación en 2009 de la ley de cuotas que obliga a incluir una persona de un género diferente cada tres lugares en las listas electorales, y que supuso una dura lucha dentro del PN; aunque la ley se adoptó, Argimón no fue candidata en las elecciones de 2014.

En cambio, fue impulsora del Observatorio de Género del PN, creado en 2014 y que tiene por objetivo fiscalizar que se cumpla la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la estructura partidaria.

Y en abril de 2018 se convirtió enen 182 años de vida partidaria.

Heber explicó que "ella había tenido una actividad muy intensa en el directorio que yo presidí [por siete años]; fue mi mano derecha, con muchas ideas, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, eso lo vio todo el partido y en especial Luis Lacalle Pou".

Argimón "no fue un miembro más, ayudó realmente en la conducción de una serie de cambios en el partido, fue una figura principalísima en todos los cambios, su elección fue dándose naturalmente por su trabajo y su tenacidad", dijo el político.

Heber describió a Argimón como "muy serena, pero muy firme; inteligente, preparada, con amplia experiencia en el diálogo con otros partidos, adentro del partido, lo que no le quita firmeza en sus posiciones, es una gran dirigente".

En las elecciones del 27 de octubre el PN quedó segundo con 28,6% de los votos, frente al FA que obtuvo 39,02%.

Argimón fue entonces postulada como candidata a la vicepresidencia y quedó encargada de coordinar las reuniones con los demás partidos políticos opositores que ahora integran la coalición que apoya a Lacalle Pou para la segunda vuelta del domingo.

En esas negociaciones se debatió y redactó un compromiso programático común del PN de los partidos Colorado (PC, centroderecha), Independiente (PI, centroizquierda), Cabildo Abierto (CA derecha) y De la Gente (PdG, centroderecha).

El 17 de noviembre Argimón firmó junto a dirigentes del PC, PI, CA y PdG lo que denominaron "Compromiso por las mujeres", en el que se comprometen ay más apoyo a jefas de hogar y a víctimas de violencia de género.

"La mirada del 52% de la sociedad no puede estar afuera si queremos cambiar, no hay cambio de la sociedad uruguaya si las mujeres no estamos", dijo Argimón dijo en la presentación del documento.

Las encuestas de intención de voto señalan una ventaja de al menos cinco puntos para la fórmula Lacalle Pou-Argimón, aunque arrojan un 6% de indecisos.