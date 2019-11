Gobierno de México otorga "visa humanitaria" a expresidente boliviano Evo Morales

"En el ámbito de nuestras responsabilidades, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, ya le otorgó una visa humanitaria, como lo hemos estado haciendo con algunos emigrantes", dijo a periodistas la responsable de la política interior.

Ese mismo visado recibieron el exvicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, y la exministra de Salud, Gabriela Montaño, dijo la funcionaria del gabinete Ejecutivo, en el marco del foro "Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres".

Morales podría decidir después si se acoge o no a la condición de refugiado en este país.

Sánchez Cordero dijo que la seguridad de Morales, en una residencia que se mantiene en reserva por razones de seguridad, está bajo la responsabilidad del canciller Marcelo Ebrard y del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

Morales también fue recibido por la secretaria federal de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, encargada de vigilar el desempeño de los funcionarios federales, quien expresó su "apoyo y solidaridad" al exmandatario, quien llegó el martes en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, tras recibir asilo en este país.

En la reunión privada reportada por la agencia Notimex, Morales expresó a Sandoval su agradecimiento a México, en "la segunda ocasión que le salvan la vida".

La primera vez ocurrió cuando era diputado, antes de llegar a la presidencia en 2006.

México otorgó asilo político al líder boliviano "por razones humanitarias", después de su renuncia como presidente de Bolivia el pasado domingo, como consecuencia de protestas callejeras y presiones de las fuerzas armadas bolivianas, que le pidieron renunciar después que había aceptado repetir el reñido proceso electoral.

Evo dijo el miércoles que renunció para evitar un baño de sangre, lamentó que continúe la violencia, y ofreció diálogo a las fuerzas políticas adversarias.

El exdirigente de los sindicatos cocaleros bolivianos podrá usar sus redes sociales en ese país, pero sin intervenir en la política interior de México, dijo el vicecanciller mexicano para América Latina, Maximiliano Reyes Zúñiga, en medios locales.

En el uso de las redes sociales, "no debe hacer ninguna declaración en lo que respecta a la política interior mexicana, no obstante, su derecho de libertad de expresión en lo que sucede en su país no está conculcada", dijo el jefe de la diplomacia mexicana hacia la región latinoamericana.

En cuanto a las relaciones con el país andino, el diplomático dijo "México no reconoce o desconoce gobiernos, lo que hace es que mantiene o rompe relaciones con los Estados", un escenario que no está sobre la mesa en el caso boliviano.

México planteó el martes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) respetar la autodeterminación del pueblo boliviano para elegir a su próximo Gobierno.

Morales también se reunió con legisladores del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional y con la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, que lo declaró "huésped distinguido".