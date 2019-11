Grupo de campesinas bolivianas decreta huelga indefinida

"A partir de la fecha el Pacto de Unidad convoca a toda su estructura orgánica a nivel nacional y todas las organizaciones sociales vivas del país a declarar la huelga general indefinida con bloqueo de caminos y cerco a la ciudad de La Paz hasta lograr el retorno del mandatario legal, legítimo y democráticamente elegido el 12 de octubre de 2014, cuyo mandato concluye el 21 de enero de 2020", dice el comunicado de la organización.

Las campesinas también instaron a rechazar el golpe de Estado y no aceptar la renuncia de Evo Morales y desconocer a la "actual autonombrada presidenta ilegal Yanine Áñez (sic), por haberse autonombrado como Presidenta".

Asimismo, la organización denuncia que por acción policial del pasado 10 de noviembre murieron cinco bolivianos y bolivianas.

La organización, que integra la Central Obrera Boliviana (COB) decidió la huelga en forma unilateral y sin esperar a que venza el plazo de 24 horas que la misma COB estableció el martes para ir también al paro.

"No queremos que haya mas muertos, y mas luto y mas sangre; las policías agreden a las indígenas originarias y ellos son nuestros hijos también, no pueden hacer esas cosas, están matando y gasificando a la gente", dijo a Sputnik una integrante de la organización que no quiso revelar su nombre por seguridad.

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", que lleva el nombre de la líder indígena aymara que peleó y fue muerta por los colonos españoles en el siglo XVIII, fue fundada el 10 de enero de 1980, tres años después de conformados los primeros sindicatos de mujeres indígenas y a poco de recuperada la democracia.

El pasado 6 de octubre, miles de mujeres convocadas por sindicatos oficialistas y organizaciones independientes, entre ellas la Bartolina Sisa, marcharon en Cochabamba (centro) en una manifestación de respaldo a Morales que fue seguida por violentos choques entre los entonces opositores y oficialistas.

El país, que hasta el pasado domingo soportó tres semanas de manifestaciones contra el Gobierno de Evo Morales, registra desde el lunes protestas en respaldo al líder indígena y rechazo a la presidenta interina Jeanine Áñez.