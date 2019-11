El vicecanciller afirma que Morales puede usar redes sin interferir en política mexicana

En el uso de las redes sociales, "no debe hacer ninguna declaración en lo que respecta a la política interior mexicana, no obstante, su derecho de libertad de expresión en lo que sucede en su país no está conculcada", dijo el jefe de la diplomacia mexicana hacia América Latina y el Caribe, en entrevista con el noticiario local Imagen.

Morales, exdirigente aymara de los sindicatos cocaleros,el pasado 10 de noviembre en medio dey tras la petición expresa por parte de la policía y las Fuerzas Armadas luego de un informe de la Organización de los Estados Americanos que muestra irregularidades endel 20 de octubre.

El 12 de noviembre, el expresidente boliviano llegó a México como asilado tras sortear amenazas a su vida.

En cuanto a las relaciones con el Gobierno y el Estado boliviano, el diplomático dijo que fiel a sus principios de política exterior, "México no reconoce o desconoce gobiernos, lo que hace es que mantiene o rompe relaciones con los Estados".

En ese sentido, el diplomático señaló que la legación mexicana trabaja con normalidad, "con las autoridades que hay en Bolivia, atendiendo asuntos ordinarios en la Embajada y asuntos consulares en su interior", donde una veintena de personas se ha refugiado.

"Aunque aquí [en Bolivia] hubo también intervención de las fuerzas armadas [al pedir la renuncia de Morales], la situación fue distinta en Chile, con la imposición del general Augusto Pinochet", comparó Reyes.

Reyes Zúñiga dijo que la situación en Bolivia es diferente a la que se presentó en Chile en el derrocamiento del entonces presidente Salvador Allende (1970-1973), el 11 de septiembre de 1973, cuando México rompió relaciones con el Estado chileno por la dictadura que instaló el general Augusto Pinochet.

El número dos del canciller Marcelo Ebrard dijo que "la ruptura de relaciones (con Bolivia) no es algo que esté en la mesa, primero vamos a esperar, es una tradición de la diplomacia mexicana de mantener embajadores en los países".

La Cancillería tampoco considera llamar a consultas a la embajadora en ese país andino, respondió.

Indicó que la Constitución boliviana establece que para que haya otro jefe de Estado "el Congreso debe aceptar la renuncia de quien lo sustentaba" el cargo al frente del Poder Ejecutivo.

El 12 de noviembre, después de que Evo Morales llegó exiliado a México, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta interina boliviana en sucesión del renunciante.

Pero la renuncia formal al cargo no se ha consumado, "a pesar del acto de ayer [12 de noviembre]" celebrado por Áñez, comentó el vicecanciller mexicano.

México planteó el 12 de noviembre ante la Organización de los Estados Americanos la autodeterminación del pueblo boliviano para elegir a su próximo Gobierno, con respeto al marco constitucional y tomando como base el principio de no intervención y la autodeterminación del pueblo boliviano.

Morales se reunirá este 13 de noviembre con legisladores del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, encabezados por el diputado Mario Delgado, antes será recibido por la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, quien lo declarará por la tarde "huésped distinguido".