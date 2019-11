Evo Morales ofrece una conferencia de prensa desde México

La corresponsal de Sputnik fue presente en el acto.

Morales ratificó que fue víctima de un "golpe de Estado" en Bolivia, después de las protestas desatadas tras los reñidos comicios presidenciales en los cuales buscaba su reelección.

Tras las protestas, "toda la semana resistimos, en la segunda semana, quiero que sepan, los cívicos cruceños [opositores de la ciudad de Santa Cruz] con los partidos políticos que han perdido, dijeron 'el martes 29 es el golpe, se va Evo', derrotamos con el pueblo (…) esa semana no pudieron hacer el golpe y la semana siguiente, el día 2 [de noviembre] estaba en una actividad, ahora me doy cuenta del accidente del helicóptero, creo que no era casual (…)", dijo en un relato de los eventos.

Durante su rueda de prensa Evo Morales subrayó que la decisión de la OEA respecto a las elecciones en Bolivia tuvo un carácter político, no técnico ni jurídico. Según el exmandatario, la organización sirve a los interéses del "imperio norteamericano".

"La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos. Debería llamarse Organización de los Estados del Norte", subrayó.

Según el exmandatario, la OEA debería haber dicho que haya segunda vuelta y no recomendar nuevas elecciones.

El expresidente volvió a explicar que tomó la decisión de renunciar por las amenazas que recibieron funcionarios públicos, representantes sindicales y sus familias.

"Renunciamos para preservar la paz en Bolivia. El delito que hemos cometido es ser indígenas. Al pueblo no se le para con armas, el pueblo tiene mucha conciencia", comentó.

Morales también se dirigió a las Fuerzas Armadas de Bolivia y les hizo una llamada de paz con el fin de que "no se manchen con la sangre del pueblo".

#EvoMorales reclama en conferencia en la ciudad de Mexico que cese la violencia contra el pueblo boliviano: "a las fuerzas armadas que no se manchen con la sangre del pueblo" pic.twitter.com/8fJchU4fbx — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) November 13, 2019

​Desde el exilio Morales hizo un llamado al diálogo nacional para frenar las confrontaciones y exigió a la ONU no permitir el golpe de Estado en Bolivia.

"Paren las confrontaciones, vamos a un diálogo nacional en base a la Constitución, que bueno sería un diálogo nacional", dijo.

"Paren las confrontaciones, vamos al diálogo nacional. Las balas no paran la insurrección del pueblo": pide #EvoMorales al cierre de su conferencia de prensa en el Museo de la ciudad de México pic.twitter.com/gIipGSibWP — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) November 13, 2019

​"Lo que hemos construido con mucho esfuerzo, ahora lo están destruyendo con mucha facilidad", expresó.

Evo Morales dijo que estaría dispuesto a volver a Bolivia si el pueblo se lo pide.

Exmadatario de Bolivia dijo que la designación de la senadora opositora Jeanine Áñez como presidenta interina confirma el golpe de Estado.

Evo Morales arribó a México el 12 de noviembre tras recibir asilo político por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Morales anunció el 10 de noviembre su renuncia a la Presidencia luego de varias semanas de manifestaciones cívicas y políticas contra la reelección de Morales. Dichas protestas empeoraron a medida que varias auditorías independientes hicieron públicas numerosas irregularidades en el cómputo de votos de los comicios del 20 de octubre.